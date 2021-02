Gli scone sono dei dolci inglesi che non mancheranno mai sul piattino della regina d’inghilterra affianco al suo tè delle cinque. Gli scone sono il melange perfetto fra una brioche e del pane dolce farcito. Dolce ma non troppo, gli scone garantiscono una merenda elegante, semplice e una pancia piena sino alla cena. Siamo quindi pronti a viaggiare in cucina: ecco gli scone inglesi all’ora del tè.

Ingredienti per la base degli scone

250 gr di farina

2 cucchiai rasi di zucchero

60 gr di burro

60 gr di latte

1 uovo intero

10 gr di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Per la farcitura:

200 gr panna da montare

250 gr marmellata di fragole o a piacere

Procedimento

Setacciare e poi mescolare in una ciotola farina, sale, zucchero e lievito. Aggiungere il burro freddo a pezzi e mischiare sino a ottenere una consistenza sabbiosa. Per questo procedimento si può anche utilizzare un mixer, una planetaria o robot da cucina.

Aggiungere uovo e latte e mescolare a mano o col mixer sino a compattare il tutto. Appallottolare la pasta e involgerla nella pellicola trasparente. Lasciar riposare in frigo per 20 minuti. In questo lasso di tempo scaldate il forno a 180° in modalità statica.

Passato il tempo di riposo, stendere con il mattarello il composto sino a ottenere uno spessore di 1 cm e mezzo. Usare poi uno stampino tondo da circa 6 cm per ottenere la classica forma di questo dolcetto che ormai è quasi pronto!

Posizionare i dischetti su della carta da forno, spennellare con del latte e infornare. Non ci resta che infornarli per 15 minuti e occuparci della panna. La panna deve essere montata sino a diventare ferma e compatta. Ora si stratta solo di assemblare!

Sfornare i dischetti (che si saranno gonfiati abbondantemente) e lasciarli raffreddare. Poi spalmare uno strato di panna e uno di marmellata sulla base ti uno scone e coprire con quella di un altro. Il risultato all’occhio sarà quello di un panino farcito, ma tanto più dolce!

Non vi resta che preparare un bel tè nero e lucidare la corona.

Ecco spiegato come viaggiare in cucina: ecco gli scone inglesi all’ora del tè perfetti per una merenda gustosa.