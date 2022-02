Viaggiare in bus o con treno e metro senza biglietto cartaceo non è stato mai più facile di così

Per chi abita in città e svolge mille faccende quotidiane, il tempo non basta mai. Casa, lavoro, sport e impegni vari hanno quasi sempre in nemico in comune: il tempo, sempre poco. Oltretutto nei grandi centri urbani le distanze tra un posto e un altro non sono sempre a misura d’uomo. La necessità di muoversi con i mezzi, privati o pubblici, si rivela obbligatoria.

In città capita spesso di muoversi con i mezzi pubblici per mille ragioni. Ad esempio può essere che in centro il traffico sia limitato o che sia davvero arduo trovare parcheggio. Oppure lo si fa per risparmiare sul carburante o quando l’auto non è in regola (sul bollo auto, attenzione ai casi in cui non si paga in tutto o in parte). Infine c’è il più classico dei motivi, l’imprevisto, ossia la necessità di spostarsi pur non avendo un mezzo proprio a disposizione.

In tutti questi casi, il modo più veloce di recuperare tempo è quello di non perderne altro per procurarsi il ticket cartaceo. Con il nuovo servizio “Tap & Go”, infatti, cambia il modo di pagare il servizio di trasporto pubblico e addio biglietto di carta. Con il nuovo servizio, quindi, viaggiare in bus o con treno e metro senza biglietto tradizionale è comodo e veloce.

Da oggi il trasporto pubblico diventa contactless

Con una nota apparsa sul sito istituzionale, Poste Italiane ha avvisato in merito a questa modalità di pagamento. Si tratta del servizio “Tap&Go”, frutto dell’accordo tra Postepay, MasterCard e le società del trasporto pubblico di alcune grandi città.

Con Tap & Go si accede e si viaggia coi mezzi pubblici (treno, metro, autobus) senza ticket cartaceo. Con una card Postepay (prepagata o di debito) aderente al circuito MasterCard , si paga direttamente ai tornelli contactless abilitati.

In alternativa è possibile usare anche il proprio smartphone, ossia tramite Apple Pay per iPhone o Google Pay per gli smartphone Android.

Sempre in merito alla card Postepay, ricordiamo che il programma cashless dura fino a marzo e per tutto febbraio triplica il rimborso.

Viaggiare in bus o con treno e metro senza biglietto cartaceo non è stato mai più facile di così

Per usare il servizio Tap&Go occorrono poche e semplici operazioni. È sufficiente:

abilitare la funzione contactless in App Postepay o App BancoPosta. L’abilitazione può farsi anche dal sito di Poste, tramite la sezione “Le mie carte”;

oppure abilitare il proprio smartphone al servizio Google Pay o Apple Pay;

avvicinare ai tornelli delle stazioni abilitate (TAP IN) lo strumento di pagamento utilizzato, cioè smartphone o la card Postepay;

convalidare il pagamento anche in uscita (TAP OUT), utilizzando sempre la stessa card.

Il servizio non ha costi aggiuntivi rispetto ai costi standard previsti dalle aziende del trasporto pubblico coinvolte. Al momento, infine, ricordiamo che si può viaggiare con il servizio Tap&Go a Milano, Roma, Torino, Napoli e Bari.

