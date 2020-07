Sei pronto a lasciarti andare a nuove esperienze, improvvisare e socializzare con nuove persone? Continua a leggere questo articolo per scoprire come viaggiare gratis in Italia e altri paesi. Prima di tutto è opportuno specificare che questi modi di viaggiare sono adatti a chi non ha come obbiettivo del viaggio la comodità, bensì la volontà di fare esperienza e conoscere nuovi posti. Se non l’hai mai fatto è normale avere paura, ma segui il tuo istinto e provaci. Ecco alcuni consigli di alloggi e trasporti gratuiti, o quasi.

Alloggiare gratuitamente

Avete mai sentito parlare di couchsurfing? Si tratta di uno scambio culturale, attraverso il quale la famiglia che ti ospita mette a tua disposizione un divano o un letto per poter dormire. Considera che chi ti ospita conosce anche la città e potrebbe farti da guida per mostrati le meraviglie del luogo. In cambio, per ripagare l’ospitalità puoi cucinare un piatto tipico oppure insegnare qualche parola in italiano.

Housesitting invece, è un metodo alternativo di alloggio gratuito e consiste nel prendersi cura dell’animale domestico oppure delle faccende di casa.

Aur pair è il metodo più conosciuto. In questo caso si fa da baby-sitter ai figli della famiglia che ti ospita, mentre questi sono al lavoro. Molte esperienze di questo tipo vengono fatte all’estero, ma in questo caso bisogna scegliere bene la famiglia e il paese in cui si va. L’esperienza ci deve arricchire culturalmente.

Ultimamente si sente molto parlare anche di wwoofing, una specie di volontariato. Offrirsi di fare qualche ora di lavoro al giorno in cambio di vitto e alloggio.

Conoscete il servizio di volontariato europeo? Si chiama EVS, e ti permette di vivere all’estero partecipando a dei progetti sociali e di sviluppo.

Spostarsi senza pagare nulla

Se stai valutando di viaggiare gratis in Italia e altri paesi devi considerare anche il trasporto. Ci sono dei metodi per spostarsi senza pagare nulla. Per esempio, l’autostop, sono ancora tante le persone disposte a darti un passaggio senza chiedere nulla in cambio. Se pensi che sia troppo rischioso puoi valutare anche le applicazioni che ti danno passaggi ad un prezzo molto minore rispetto ai soliti mezzi di trasporto.