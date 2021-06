La pandemia ha risvegliato in noi un’incredibile voglia di viaggiare. C’è chi vuole farlo per prendersi una pausa dalla solita routine, chi per svagare la mente, e chi per scoprire nuovi da amare.

Insomma, qualunque sia la motivazione, viaggiare è sempre un’ottima idea.

Ed è proprio in questo desiderio ardente e presente nel cuore di milioni di persone che si inserisce la nuova iniziativa di Airbnb.

La piattaforma che ha letteralmente spopolato negli ultimi anni nel settore degli affitti di case vacanze, è pronta a raggiungere vette altissime grazie a questa nuova iniziativa. Scopriamo meglio di cosa si tratta e, almeno con la mente, iniziamo già a viaggiare.

Viaggiare gratis con 3 amici per 1 anno con questa incredibile proposta lavorativa

L’iniziativa è la seguente: 12 persone avranno l’opportunità di vivere in alloggi Airbnb per circa 1 anno. E ognuna di queste potrà godere della compagnia di altre 3 persone.

I partecipanti ideali

Le persone più idonee a questo tipo di esperienza hanno caratteristiche e vissuti diversi.

Si cercano giovani famiglie, persone che lavorano da remoto, appassionati di viaggi, nomadi digitali, genitori che non vivono più coi propri figli… Insomma chiunque può mandare la candidatura. A patto, però, di essere disponibili a viaggiare potenzialmente per 12 mesi consecutivi, da luglio 2021 al 2022.

Gli alloggi

Ovviamente le persone che parteciperanno a questo programma, vivranno in alloggi presenti sulla piattaforma di Airbnb. I vantaggi, però, ci saranno anche per chi metterà a disposizione la propria casa. Queste persone vivranno l’esperienza di diventare host e di ottenere guadagni extra da questa attività.

Airbnb, si sa, ormai è una piattaforma avviata in questo settore. Il sito permette di caricare l’annuncio di affitto della propria casa, completandolo con foto, informazioni utili e prezzi stabiliti. In questo modo, si potranno trovare possibili acquirenti (paganti) che non vedono l’ora di scoprire luoghi a noi familiari.

Per tutte le altre informazioni sull’iniziativa, cliccare qui. Sembra incredibile, ma è possibile viaggiare gratis con 3 amici per 1 anno con questa incredibile proposta lavorativa.

