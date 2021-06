Per gli amanti di libri che parlano di viaggi intorno al Mondo, di passione per la vita e crescita personale ecco un autore che potrebbe rubare loro il cuore. Si sta parlando di Gianluca Gotto. Ragazzo trentenne torinese che sta effettuando il suo nuovo tour nelle librerie di tutta Italia per firmare le copie del suo ultimo libro. “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” ha mandato in visibilio molti suoi fan.

L’autore

A circa 20 anni, insoddisfatto della sua vita, decide di lasciare l’università e di trasferirsi in Australia. Dopo circa un anno rientra in Italia per poi partire alla volta del Canada in cui resterà circa nove mesi.

Rientrato nuovamente in Italia per motivi familiari, che si andranno fortunatamente a risolvere, Gianluca non molla. Dopo molto duro lavoro e sacrifici, finalmente nel 2012 diviene nomade digitale coronando il suo grande sogno: lavorare da remoto viaggiando per tutto il Mondo a proprio piacimento. Nel 2018 esce il suo primo libro: “Le coordinate della felicità”. Autobiografia dove l’autore racconta delle sue esperienze nel tentativo di cambiare vita. Libro acclamato dal pubblico, ha ricevuto moltissimi commenti positivi e i suoi fan sono rimasti in attesa di un sequel. A oggi non è ancora arrivato, anche se nel 2019 Gianluca ha pubblicato il suo primo romanzo: “Come una notte a Bali”.

Viaggiare alla scoperta del mondo intero con un semplice libro in mano

Il libro “Le coordinate della felicità” è ancora oggi molto amato e apprezzato. È ritenuto da moltissimi lettori il modo perfetto per viaggiare alla scoperta del Mondo intero con un semplice libro in mano.

Chi l’ha letto lo consiglia fortemente e molti suoi fan lo considerano ancora oggi, a distanza di quattro anni dalla sua uscita, il suo più grande capolavoro.

Certo non c’è dubbio: questo autore ha fatto innamorare molti cuori di lettori e lettrici. Ha saputo farli viaggiare per il mondo. Portandoli con sé nella sua esperienza di vita, pur rimanendo comodamente seduti sulla poltrona di casa. Ha detta dei lettori ha donato forti emozioni e pratiche lezioni di vita.

Dato il grande successo, è probabilmente un libro che saprà rubare il cuore di tutti i sognatori che amano viaggiare e cercano una vita alternativa all’insegna della serenità.