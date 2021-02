Per noi italiani il momento del pasto non è pura nutrizione, ma anche un momento conviviale. Ci teniamo sempre a presentare una tavola ordinata e pulita, anche quando non abbiamo ospiti. E, la tovaglia è l’assoluta protagonista dell’apparecchiamento. Via per sempre le macchie più ostinate dalle nostre tovaglie, seguendo i suggerimenti degli Esperti della nostra Redazione.

Pulire le tovaglie per non buttarle via

Se a tavola abbiamo dei bambini, la tovaglia diventa un vero e proprio campo minato. Macchie di ogni tipo di cibo e di bevanda, unite tutte assieme nella missione di fa disperare mamma e papà. Capita anche di apparecchiare la tavola con delle tovaglie sulle quali abbiamo investito. E, che non avremmo assolutamente voglia di buttare via a causa dello sporco e dell’unto che le invadono.

Ecco allora che, il primo segreto per smacchiare una tovaglia anche particolarmente sporca, è quello di lavarla prima del primo utilizzo che andremo a fare. Può in effetti sembrare strano, ma il tessuto della tovaglia, una volta lavato prima dell’uso, faciliterà poi i lavaggi successivi. Non dimentichiamo un altro passaggio fondamentale: seguire sempre le indicazioni dell’etichetta. Ma, se non presenti, facciamo un lavaggio delicato.

Smacchiarle per bene

Via per sempre le macchie più ostinate dalle nostre tovaglie, ponendo di avere un capo particolarmente unto e sporco. Come fare? In questo modo:

separiamo tovaglie colorate e tovaglie bianche, o tovaglia bianca e colorata e tovaglioli all’opposto. In sostanza, non mettiamo mai tutto assieme, nonostante facciano parte dello stesso kit;

concentriamoci sulle macchie più ostinate, versando in cima del sapone liquido, che lasceremo agire per un quarto d’ora;

mettiamo in lavatrice col ciclo giusto;

asciughiamo perfettamente tovaglia e tovaglioli, perché, soprattutto negli angoli, potrebbero poi ospitare ulteriori macchie, ho anche delle muffe;

stiriamo o inseriamo nell’asciugatrice per utilizzare poi tranquillamente.

