Ci sono due parassiti particolarmente distruttivi che possono infestare la nostra casa: tarli e tarme. Gli uni attaccano il legno, gli altri i tessuti. Ma, con la stessa finalità: distruggere casa come Attila. Via per sempre i tarli da casa con questo incredibile rimedio economico: la cannella. Sì, proprio una delle spezie più usate in cucina e nella preparazione di tisane e decotti. Vediamo prevenzione e cura del problema con la cannella, ma non solo.

La naftalina o la cannella?

Tarme e tarli temono allo stesso modo uno dei loro killer più famigerati: la naftalina. Consideriamo però che parliamo di un idrocarburo, di una sostanza chimica altamente tossica. Con quelle sue palline particolarmente pericolose se in casa abbiamo bambini e cani. Che potrebbero scambiarle per caramelle. Ecco allora che possiamo mandare via per sempre i tarli da casa con questo incredibile rimedio economico e salutare, la cannella.

Un sistema ottimo a difesa dei mobili e dei vestiti

Può capitare che tarli e tarme si concentrino nell’unica missione di prendere di mira un cassettone antico, nel quale teniamo la biancheria. Un attacco concentrato sia al legno che agli abiti. Ecco, allora che potremo riempire il mobile e i cassetti dei bastoncini interi di questa spezia. In alternativa, facciamo dei sacchettini e inseriamola in polvere al loro interno. Avremo una doppia azione benefica: preventiva e curativa.

Molto bene anche i chiodi di garofano per eliminare le tarme

Se vogliamo sempre stare in ambito culinario, ricorrendo a sistemi maturali, pratici ed economici, ecco i chiodi di garofano. Tarme e tarli non sopportano il loro odore intenso e gireranno alla larga da mobile e cassetti che ospitano questa spezia. Sono due le soluzioni che suggeriamo, approfittando anche della presenza delle ultime arance di stagione. Facciamo dei sacchettini di tela in cui inseriremo bucce di agrume e chiodi di garofano. Oppure, mettiamo delle coppettine o dei micro-contenitori con entrambi nei cassetti e negli armadi di casa.

