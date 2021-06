Proprio in questi giorni, molti italiani stanno scaricando la certificazione verde che consente di ritornare a vivere una vita ‘normale’.

Alcune settimane fa è arrivato l’ok dal Governo al Green Pass e le modalità su come ottenerlo che ci permettono di scaricare in pochi minuti ed in totale autonomia questo utile documento.

Si tratta di modi abbastanza semplici dato che è stato predisposto un portale online su cui collegarsi. Da lì, inserendo semplicemente il codice fiscale ed il codice identificativo ricevuto via sms, sarà possibile scaricare in pochi secondi la certificazione.

Ma attenzione perché una nuova truffa circola sulla più popolare app di messaggistica istantanea. I geni del male informatici non hanno aspettato un solo momento per trarre in inganno i più disattenti.

I Consulenti di Proiezionidiborsa, sempre attenti alla sicurezza dei dati ed alle truffe hanno spesso informato i Lettori di questi sporchi tentativi. Oggi andiamo quindi ad analizzare questa nuova truffa Whatsapp, che potrebbe rubarci molti dati personali.

Via libera per il Green Pass e subito nasce la truffa su Whatsapp

Di solito, fanno molto scalpore le notizie che riportano tentativi di truffa a danno dei nostri risparmi. Anche su Whatsapp, durante questi anni, molti sono stati gli esempi. Borse costosissime a prezzi stracciati, buoni Amazon in regalo, regali improbabili. Tutto escogitato a tavolino per prelevare illegalmente soldi dalle nostre carte.

Poca attenzione invece destano le notizie riguardanti il furto di dati personali, utilizzati spesso per chissà quali fini.

È il caso proprio del messaggino in apparenza legale che sta circolando in questi giorni in varie parti d’Italia. Stiamo scaricando la certificazione dopo il via libera per il Green Pass e subito nasce la truffa su Whatsapp per metterci in confusione.

Il metodo è abbastanza semplice e gioca appunto sull’attuale stato di confusione che c’è tra la popolazione, in quanto proprio per richiedere la certificazione effettiva serve un codice ricevuto via sms.

Ma in questo caso, cioè nel caso della truffa, il messaggio arriva via Whatsapp e rimanda ad una pagina web poco sicura in cui a detta loro, dopo aver compilato i campi si otterrà il pass per viaggiare liberamente in Europa.

In realtà non si ottiene nessun pass ma si impossessano dei nostri dati per scopi fraudolenti come furti di identità o accessi ai conti bancari.