Lo usiamo come balsamo per il raffreddore ma in realtà ha mille usi. È incredibile invece per attenuare le orribili smagliature che ogni anno ci imbarazzano non poco, quando scendiamo in spiaggia o in piscina.

Le smagliature sono un inestetismo che affligge anche gli uomini. E anche loro si preoccupano non poco di queste spiacevoli striature oblique evidenti sulla pelle. Ecco come attenuarle in un modo rapido e piacevolissimo con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

I segni di un vistoso dimagrimento

Le smagliature affliggono sia gli uomini che le donne e a tutte le età. Sono i segni che raccontano la storia di un vistoso dimagrimento che abbiamo subito per motivi di salute o che abbiamo voluto affrontare coraggiosamente, per ritrovare la nostra figura migliore.

La pelle che si rilassa come un vecchio elastico. È certamente molto spiacevole da osservare sulle gambe e sui fianchi, ma anche sull’addome.

Cancellare questi segni non è facile, ci sono molte creme che propongono soprattutto delle promesse. Perché la nostra pelle, quando si rilascia, difficilmente si ripara.

Sicuramente è possibile, però, attenuarle, se non sono molto gravi e non si è troppo avanti con l’età. Vediamo come mandar via le smagliature con questo prodotto che abbiamo in casa. Un prodotto comunissimo che utilizziamo, però, più d’inverno che d’estate.

Via le smagliature con questo prodotto che abbiamo in casa

Apriamo il cassetto dei medicinali e tiriamo fuori il Vicks Vaporub, il balsamo che spalmiamo sul petto di figli e nipoti quando tornano starnutendo dopo un pomeriggio sotto la pioggia oppure quando cominciano a tossire senza sosta: ma insistono per non infilarsi un berretto di lana.

Il Vicks è straordinario per attenuare le antiestetiche smagliature, ma anche, guarda un po’, per sgonfiare le gambe. Diamo una sferzata di energia ai nostri piedi rossi e gonfi per la passeggiata sotto il sole. Qualcuno ha deciso di tenerlo sempre in borsetta per regalarsi un momento di tregua dal gonfiore di piedi e caviglie, in qualsiasi situazione.

Anche i ciclisti lo utilizzano per i crampi da sforzo

Questo balsamo profumatissimo al mentolo e all’eucalipto è molto utilizzato anche dai ciclisti, che lo utilizzano a fine pedalata, per alleviare i crampi da sforzo alle gambe e prevenire le smagliature da sforzo.

Ogni sera il Vicks Vaporub è un toccasana dopo spugnature di acqua calda e bicarbonato di sodio.