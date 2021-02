Diciamo via al mal di testa senza medicine. Con questi rimedi naturali si può. Prima di prendere la solita aspirina vediamo quali sono le alternative percorribili per arrestare il fastidioso dolore al capo.

Via il mal di testa senza medicine con questi rimedi naturali: massaggi

Un metodo molto utile in alternativa ai farmaci tradizionali è quello di massaggiare le parti doloranti. I sintomi dell’emicrania si manifestano colpendo le parti del corpo prossime alla testa, oltre che la testa stessa. Dunque per alleviare il dolore può aiutarci un massaggio accurato sulle tempie, sulle spalle, sulle mascelle e sul collo.

Stretching

Risultati analoghi a quelli dei massaggi sono garantiti da una seduta di stretching di circa quindici minuti. Attraverso degli esercizi mirati sulle spalle e sul collo possiamo alleviare la tensione dei muscoli e ridurre l’effetto dell’emicrania.

Assumere menta piperita

Grazie alle sue proprietà calmanti, la menta piperita è un ottimo toccasana per lenire il dolore del cranio. L’ideale è mettere in infusione qualche foglia di menta nel thè o nella camomilla. In alternativa possiamo usare qualche goccia di olio essenziale alla menta per massaggiare le parti doloranti.

Salicina

Per fermare il dolore, un altro elemento indispensabile è la salicina. Quest’ultima la troviamo soprattutto nella frutta secca. Particolarmente indicate quando si ha mal di testa sono le mandorle. Ma attenzione a non esagerare. Una manciata abbondante è più che sufficiente.

Zenzero

Le proprietà benefiche dello zenzero sono ben note. Lo usiamo soprattutto per curare i malanni stagionali come tosse e raffreddore. Tuttavia, tra le altre cose, lo zenzero è un ottimo antidoto anche contro la cefalea.

L’effetto dello zenzero è paragonabile in una certa misura a quello dell’aspirina. Proprio come il noto farmaco, anche lo zenzero inibisce la sintesi delle prostaglandine. Dunque è uno dei rimedi naturali per eccellenza.

Bere tanta acqua

Una delle diverse cause alla base dell’emicrania è la disidratazione. Per questo risulta essenziale idratare il più possibile il corpo se si accusano i classici sintomi del mal di testa.

Bere acqua è sì molto importante, ma oltre a ciò è necessario evitare di bere altre bevande. Quando soffriamo di emicrania è meglio rinunciare momentaneamente ai preparati a base di caffeina, caffè espresso su tutti.

Con questi rimedi naturali, dunque, possiamo dire via al mal di testa senza medicine. Se il mal di testa è particolarmente intenso, ovviamente non esitiamo a contattare il medico di base.