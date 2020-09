Vi sveliamo quanti soldi potete guadagnare con un corso di trading online. Il trading online è ormai popolare. E da tempo. Sin da quando Internet è diventato una cosa comune. E da quando nelle case c’è almeno l’ADSL. Perché per fare trading online è necessaria, anzi, indispensabile almeno una connessione decente. Quindi qualcosa di più di un semplice 4G per cellulari. Che è la tecnologia imperante oggi. Questo perché il volume di dati scambiati è tale e tanto che, appunto, una buona connessione è indispensabile.

Lo sviluppo del trading online si è portato dietro anche altro, ovviamente. Innanzitutto ha sdoganato l’investimento in Borsa. Una volta appannaggio esclusivo degli agenti di cambio. E poi degli Uffici Titoli delle banche. Dove un impiegato apposito, sempre abbastanza annoiato, riceveva e passava i vostri ordini. L’online ha fatto sì che investire sia diventato alla portata di tutti. E sono fioriti i servizi via Web. Prima il trading, ovviamente. poi tutto il resto. Quello che oggi va sotto nome di home banking. E che qualunque istituto di credito, volente o nolente, deve offrire.

Vi sveliamo quanti soldi potete guadagnare con un corso di trading online

Ma la vera rivoluzione del trading online è stata la partecipazione. Complice la bolla dei titoli tecnologici del 1999-2000, tutti si sono improvvisati trader. Era l’epoca in cui le casalinghe sugli autobus parlavano di titoli e Borse. In cui i pensionati discutevano di quanto stavano salendo Tiscali, Finmatica, Freedomland, Bipop Carire. Ed altre meteore del periodo. E quell’epoca vide il proliferare di persone che lasciavano il lavoro per diventare…trader. Proprio così. Dal giorno alla notte. Di punto in bianco. Mollare tutto per diventare trader.

Per meglio dire, per improvvisarsi trader. Perché farlo di professione è una cosa. Cercare di farlo, improvvisandosi, tutta un’altra. Purtroppo all’inizio fu così. Moltissime persone si sono bruciate. Moltissime persone hanno perso tutto. Sia investendo proprio quando la bolla tecnologica stava per scoppiare sia quando era scoppiata. Non avendo cultura finanziaria, era logico.

I corsi per diventare trader

A quel periodo risalgono i primi corsi per “diventare trader”. Che hanno un solo scopo. Illudervi che voi possiate diventare come chi vi insegna. Proprio così. Sapete quanti “professionisti” del trading guadagnano davvero? Il 3%. Sapete quanti trade vanno bene? Molto meno della metà di quelli che vengono effettuati. Sapete che fare trading è costoso, a differenza di quanto vi dicono? Probabilmente no. Ed allora perché vengono fatti? Perché farsi ingolosire dall’opportunità che il trading presenta è umano.

Tutti sognano di cambiare la propria vita. Magari con un colpo di fortuna. Il trading non è questo, tutt’altro. Ma a tutt’oggi viene visto da molte persone come una cosa facile. E che promette di far diventare ricchi in breve tempo. E non è così. Ma perché rifiutare l’occasione di fare un corso di qualche centinaia di euro? Magari ad un gruppo di polli da batteria che crede di diventare ricco in poco tempo? Infatti è quello che succede anche oggi, ci avete fatto caso? Molti video di YouTube, per esempio, sono introdotti da pubblicità di persone che vi vogliono svelare come siano diventate ricche col trading. Li avete visti anche voi, vero?

Beh, non è così. Per imparare a fare trading, sul serio, ci vuole ben altro. Ci vogliono anni di preparazione. E non corsi online di poche ore o dal vivo di pochi giorni. Quindi, quanti soldi potete guadagnare con un corso di trading online? Pochi o niente. Vi interessa davvero investire? Affidatevi ad un consulente professionista. E investite per il lungo termine. Il segreto per guadagnare costantemente sui mercati è diversificare per strumenti e per aree geografiche e mantenere gli investimenti per molto tempo. Ci vorrà più tempo, ma avrete molte più sicurezze. E, tra qualche anno, ci ringrazierete.