I chili in eccesso sono sempre una scocciatura. Quando si tratta di estate, poi, l’argomento diventa ancora più spinoso. I pantaloncini corti e il bikini in spiaggia, preoccupano sempre tutti noi. Ecco perché il team di ProiezionidiBorsa vi propone questo articolo, ricordandovi sempre che le diete sono una cosa seria. Se, infatti, si dovesse decidere di intraprendere la dieta metabolica, è sempre meglio farsi seguire da un nutrizionista. Detto questo, oggi, vogliamo parlarvi di un metodo innovativo per dimagrire. Si tratta, appunto, di un tipo di alimentazione sana, ma che vi aiuterà a superare la prova costume. Mancano solo due mesi alla fine dell’estate, ma siete ancora in tempo!

Dunque, vi presentiamo la dieta metabolica. Ecco il segreto per perdere 10 kg in un mese.

Ecco in cosa consiste la dieta metabolica

La dieta di cui vi parliamo, si basa su alcune combinazioni specifiche. Il principio da cui nasce è molto semplice. Alcuni alimenti hanno una ridotta stimolazione insulinica. Altri cibi invece, come la frutta per esempio, rilasciano gli zuccheri nel sangue con un processo di gran lunga più lento. Il regime alimentare si basa proprio sulla combinazione di questi alimenti diversi. In questo modo, perdere peso non sarà mai stato così facile!

Cosa mangiare

La vostra colazione sarà composta da succo di pompelmo e un frutto. Assicuratevi che sia di stagione però! Se volete, potete accompagnare il tutto con un caffè o un tè. E, ovviamente, devono essere rigorosamente senza zucchero!

Il lunedì mangiate a pranzo delle carni magre con melanzane e a cena dei crostacei con insalata e pane integrale. Il secondo giorno della settimana, invece, avrete una macedonia fresca per pranzo e un hamburger con verdure per cena. Mercoledì troviamo una buonissima insalata di salmone per il primo pasto della giornata. Da giovedì seguite nuovamente questo regime.

Consultate sempre un medico prima di iniziare

Ovviamente, si tratta di una dieta con poche calorie. Quindi, come già detto in apertura, per sicurezza, consultate sempre il vostro medico prima di iniziare. Alcune persone non possono seguire questi regimi alimentari. Sempre meglio, dunque, capire se questa dieta fa per voi!

Quindi, vi presentiamo la dieta metabolica. Ecco come perdere 10 kg in un mese. E voi, la conoscevate già?