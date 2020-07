L’alimentazione è fondamentale per il nostro benessere. Il cibo, infatti, condiziona molto la salute del nostro corpo. E, si sa, mens sana in corpore sano. Quindi, bisogna sempre stare attenti a cosa mettiamo sulle nostre tavole. In questo periodo, soprattutto, è necessario fare attenzione in cucina. Con il sole e l’abbronzatura, la pelle è esposta a diversi pericoli, e il cibo non deve risultare come uno di questi. Anzi, dovrebbe proprio essere un alleato contro gli effetti invecchianti che i raggi solari possono avere sulla nostra cute. Per questo motivo vi stiamo proponendo questo articolo. Vi presentiamo la dieta anti-rughe. Ecco tutti i cibi che combattono l’invecchiamento della pelle.

Quali sono i cibi che combattono l’invecchiamento?

Sul podio dei cibi che ringiovaniscono il nostro volto troviamo frutta e verdura biologiche. Mirtilli e uva saranno degli alleati fondamentali in questa battaglia, grazie alle antocianine che contengono. Queste sostanze, infatti, favoriscono la tonicità della nostra pelle. La scelta tra le verdure è più ampia. Noi consigliamo carciofi, peperoni e melanzane. La rucola, poi, è la migliore per rimpolpare il nostro incarnato.

Abbondate anche con il tè verde. Ricco di antiossidanti, questa bevanda sarà una vera bomba di salute per la vostra pelle. Di grande aiuto saranno anche legumi, carni bianche e pesce. Abbinando le proteine alle verdure di stagione con un filo di olio extra vergine di oliva, la vostra pelle tornerà ad essere giovanissima in men che non si dica!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quali sono invece i cibi da evitare?

State alla larga dall’alcol. Si tratta del nemico numero uno per la pelle. Cercate di evitare anche gli zuccheri. Un eccesso potrebbe rendere vani tutti i vostri sforzi. Sarebbe meglio cercare, inoltre, di mangiare meno carne rossa possibile. Non seguendo questi consigli, la dieta anti-età non funzionerà di certo!

Dunque, ora sapete tutto il necessario. Vi presentiamo la dieta anti-rughe. Ecco tutti i cibi che combattono l’invecchiamento della pelle.