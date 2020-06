Si sa, lo stress fa ingrassare. Molti di noi quando sono sotto pressione mettono su quei chili di troppo. Man mano che sale la nostra tensione, insomma, sale anche il nostro peso. Questo perché lo stress aumenta l’insulina nel sangue, e l’insulina è proprio l’ormone che favorisce il deposito di grasso. Come possiamo quindi salvare la nostra linea se siamo stressati? Vi presentiamo la dieta anti-ansia. Ecco tutti i cibi che combattono lo stress.

Le vitamine dovranno diventare le vostre migliori amiche

È fondamentale mangiare vitamine. Se poi consumate alimenti con la vitamina C, state sicuri che la vostra linea sarà al riparo dallo stress. Cercate di avere nel vostro frigorifero quindi sempre frutta e verdura. Agrumi, broccoli, patate e pomodori andranno benissimo. Un livello basso di vitamina C infatti, potrebbe alterare gli ormoni che proteggono il nostro corpo dallo stress.

Dividete i pasti

Non state digiuni tutto il giorno, aspettando il pranzo e la cena come la terra promessa. Piuttosto, cercate di dividere i pasti durante l’arco della giornata. Provate a organizzarne almeno cinque. Badate bene però a creare dei piccoli pasti con basso indice glicemico, così da non incidere sull’insulina!

Vi presentiamo la dieta anti-ansia. Ecco i cibi che combattono lo stress

Per colazione, cercate di mangiare sempre frutta fresca e secca. In alternativa, una dose di cereali con un bicchiere di latte e un po’ di caffè andranno benissimo. Non dimenticatevi poi che avete uno spuntino a metà mattina. Non proverete così quel tremendo senso di fame. Se vi piace lo yogurt alla frutta, siete fortunati, perché sarà proprio questo lo spuntino!

Per pranzo vi basteranno un piatto di pasta o di riso (integrali!). Conditeli con tutta la verdura che più vi piace e aggiungete un po’ di olio extravergine d’oliva.

Per le 5 di pomeriggio, mangiate una fetta di pane integrale con un po’ di bresaola. La soddisfazione di sentirsi pieni sarà immediata!

E per finire, per cena alternate pesce e carne, accompagnati da verdure fresche e un frutto. Sarà una cena buonissima, che non appesantirà il vostro stomaco!

E per i più golosi?

C’è un cibo che combatte lo stress più di tutti. E quel cibo è il cioccolato. Dopo cena, se volete andare a letto più allegri, prendete un quadratino di cioccolato fondente. Grazie ai suoi alcaloidi, risolleverà il vostro umore! Quindi addio stress e ansia!