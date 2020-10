L’autunno non è solo il momento della caduta delle foglie dagli alberi. Non segna solamente il passaggio dall’estate all’inverno. Nonostante la natura si prepari al lungo letargo invernale, prima di farlo, ci dona una sua ricchezza, di cui dobbiamo assolutamente fare tesoro. Vi presentiamo il miglior investimento da fare adesso senza farselo scappare: l’olio novello. Su queste pagine, i nostri Esperti di salute e benessere continuano a elogiare le qualità benefiche dell’olio extravergine. Un fantastico alleato per allontanare la vecchiaia e prevenire l’insorgere dei tumori. Questo è il momento, se ne avete la possibilità, di prenotare l’olio novello, che vi accompagnerà sulla tavola nei prossimi mesi.

Cos’è l’olio novello

L’olio novello trova la sua spiegazione nella sua stessa etimologia: è l’olio che nasce dalle prime spremiture stagionali delle olive, attraverso una selezione, iniziata nei giorni scorsi. È un olio di assoluta qualità, che non viene filtrato e mantiene intatte tutte le sue caratteristiche e i suoi nutrienti basilari. Ha un gusto molto “deciso”, per usare un termine tecnico, particolarmente adatto per gli amanti della buona cucina. Anche il colore ha una sua caratteristica principale, connotandosi tra il giallo e il verde, colori tipici della spremitura appena fatta. Proprio questa, che avviene entro un giorno dalla raccolta, caratterizza la qualità, non solo di gusto, ma anche dell’eccellenza salutare.

Perché pizzica

Ti presentiamo il miglior investimento da fare adesso senza farselo scappare, che potrebbe sembrati anche più piccante del solito. Il consiglio che vi diamo, per avere un olio eccellente, è quello di andare ad acquistarlo direttamente dai coltivatori. Quando ve lo faranno assaggiare, non preoccupatevi e non spaventatevi se vi sentirete pizzicare la lingua. Merito degli antiossidanti, che rimangono praticamente integri in questo prodotto, permettendovi di investire sulla salute vostra e dei vostri cari. Oltre a beneficiarne da un punto di vista salutare, l’olio novello vi darà enormi soddisfazioni anche a tavola.

Come utilizzarlo

L’olio novello è il compagno ideale per le insalate, le grigliate di pesce e di carne, la pasta e il riso in bianco, la classica spennellata sulla pizza appena sfornata. Approfittatene per gustarvelo crudo ed esaltare anche i sapori più semplici!

Approfondimento

