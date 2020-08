In questo articolo “Vi piacerebbe lavorare in Amazon? Ecco come fare” il team di ProiezionidiBorsa proverà a darvi tutte le informazioni utili in merito.

Il colosso dell’e-commerce di proprietà di Jeff Bezos, cerca personale per assunzioni in Italia.

L’azienda di commercio elettronico statunitense con sede a Seattle, già da diversi anni ha attivato il suo progetto di espansione sul territorio italiano.

A breve l’apertura di nuovi poli logistici

Da qualche giorno, sono state pubblicate dalla stessa azienda americana le nuove figure professionali che dovranno inserirsi all’intero di punti vendita distribuiti sullo Stivale.

L’elenco dei comuni italiani interessati è consultabile cliccando qui. Nella stessa pagina troverete anche i relativi moduli previsti per candidarsi alla selezione.

Quali sono i requisiti richiesti da Amazon?

Amazon apre le porte dell’azienda a diplomati e laureati. Per alcune mansioni possono partecipare alla selezione anche i laureandi.

È possibile usufruire della possibilità di tirocinio presso uno dei poli Amazon italiani già esistenti. Oppure in quelli che apriranno prossimamente.

Tra i requisiti ai candidati viene richiesta la conoscenza della lingua inglese. Oltre alla capacità di lavorare in gruppo e alla propensione al lavoro,. Il candidato deve possedere anche competenze informatiche.

Per alcune posizioni è gradita la conoscenza anche di altre lingue straniere. In particolare tedesco, francese e spagnolo.

Quali sono le figure ricercate?

Amazon ricerca soprattutto mansioni tecnico operative. Dunque operai, addetti alla movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti. Ma anche addetti all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni.

Si aggiungono anche diverse posizioni relative ad opportunità di impiego per figure di responsabilità da inserire nel team.

Dal sito, si legge che i salari dei dipendenti inquadrati come addetti al magazzino si collocano nella fascia alta del settore della logistica. Nell’offerta di lavoro sono inclusi benefit. Ad esempio sconti per gli acquisti su Amazon.it, l’assicurazione sanitaria privata e assistenza medica privata.

Quale la tipologia di contratto?

Generalmente, i nuovi lavoratori saranno assunti con contratti a tempo determinato e indeterminato.

Se “Vi piacerebbe lavorare in Amazon? Ecco come fare” vi è stato utile, vi consigliamo anche “Come ricevere prodotti gratis da Amazon”.