Pulire i vetri è quel momento delle pulizie di casa in cui perdiamo spesso la pazienza. Ci sembra, infatti, di stare facendo un buon lavoro quando, immancabilmente, vediamo che restano degli aloni. Allora riprendiamo il nostro prodotto e lo ripassiamo ma, se non conosciamo una tecnica particolare, avremo lo stesso risultato di prima.

Di conseguenza, ci scoraggiamo e lasciamo qualche alone sui nostri vetri. In particolare, ci capita questa situazione proprio perché non conosciamo per bene i segreti del mestiere e i materiali di ciò che andiamo a pulire. Tuttavia, avremo dei vetri senza aloni anche a novembre grazie a questi segreti che pochi conoscono. Vediamo come fare.

Avere e conoscere il metodo giusto

In primo luogo, per pulire per bene i vetri dobbiamo avere una visione chiara di ciò che andiamo a pulire. Infatti, dobbiamo sgomberare tutto dai davanzali delle finestre o delle porte-finestre che vogliamo pulire. Insomma, togliere tutto ciò che ci può essere d’intralcio tra noi e il vetro.

Inoltre, per non rischiare di dover ripulire anche il pavimento è consigliabile mettere per terra qualche foglio di giornali vecchi o degli stracci. Infine, prima ancora di iniziare, dobbiamo ricordarci di passare un panno sul vetro: le finestre possono attirare molta polvere, che dobbiamo rimuovere prima di applicare gli eventuali prodotti.

Ora, cerchiamo di concentrarci e di capire cosa abbiamo davanti. Se abbiamo degli infissi in legno, dobbiamo usare pochissimi prodotti. Meglio dell’acqua e qualche goccia di sapone di Marsiglia. Se invece abbiamo infissi in PVC, possiamo scegliere uno sgrassatore, purché leggero, che andremo a miscelare con un po’ di detersivo per piatti.

Vetri senza aloni anche a novembre grazie a questi segreti che pochi conoscono

Se invece abbiamo a che fare con infissi vecchi e rovinati, possiamo creare noi stessi una miscela ad hoc. Prendiamo dell’acqua, dell’acqua ossigenata, del detersivo per piatti e due cucchiai di bicarbonato.

Ricordiamo sempre al Lettore di usare dei guanti. Chiarito ciò, mescoliamo il tutto e lasciamo riposare per dieci minuti. Poi andiamo ad applicare questa soluzione per due passate. Nei punti più difficili possiamo farci aiutare anche da un vecchio spazzolino da denti.

Infine, è bene sottolineare alcuni errori da evitare per avere un vetro senza aloni:

mai pulirlo quando c’è il sole: l’acqua si evaporerebbe più velocemente del prodotto creando i famosi aloni;

i detersivi e i detergenti vanno sempre diluiti con l’acqua e non dovremmo mai usare delle spugne ruvide.

