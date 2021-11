L’autunno entra nel vivo di questo 2021 e sono già arrivate le prime ondate di maltempo. Pioggia e vento animeranno molte giornate, da adesso in poi.

Con i primi freddi si controllano anche i sistemi di riscaldamento che ci faranno compagnia per tutto l’inverno. A tal proposito, ricordiamo che per quest’autunno-inverno tutte le famiglie potranno risparmiare sulla spesa del riscaldamento. Ecco come fare.

Ben presto dovremmo fare anche con i conti i “colori delle giornate uggiose”, parafrasando il grande cantautore italiano Lucio Battisti.

In questo periodo, non sarà solo il nostro umore a cambiare con la pioggia, ma anche i vetri delle finestre di casa modificheranno l’aspetto. Infatti, macchie di pioggia, condensa e umidità li renderanno facilmente sporchi in pochi minuti.

Dunque, è meglio capire come risolvere il piccolo intoppo casalingo con qualche metodo semplice e veloce.

Vetri e finestre finalmente brillanti in 5 minuti con 5 trucchetti facilissimi che eliminano macchie e condensa

In un articolo precedente avevamo già parlato di come eliminare umidità e condensa dalle finestre, invitando i Lettori a sfruttare questi semplici consigli pratici.

Chi vuole risparmiare sulla spesa dei prodotti specifici per la pulizia dei vetri, potrebbe essere veramente soddisfatto del risultato di quest’altro metodo che che porterà le finestre agli antichi splendori.

Questa sera cercheremo di capire come avere vetri e finestre finalmente brillanti in 5 minuti con 5 trucchetti facilissimi che eliminano macchie e condensa.

Rimedi della nonna da provare assolutamente

Non tutti sanno che le fastidiose macchioline di pioggia se lasciate sui vetri per molti giorni possono anche creare aloni permanenti. Ovviamente, l’acqua piovana non è uguale ovunque, tuttavia, in base alla zona in cui precipita può contenere diverse percentuali di gas, nitrati e nitriti, cloruri e anche altri sali.

Per eliminare in modo rapido le macchie di acqua e anche la condensa che si crea sulle finestre in inverno, ecco qualche trucchetto della nonna da non perdere.

Partiamo con il classico foglio di giornale che lucida il vetro rendendolo brillante in pochi minuti. Basterà bagnare il foglio di carta in acqua tiepida e passarlo sul vetro. Poi, asciugare con uno strofinaccio o un tovagliolo di carta assorbente. Questo trucchetto sembrerebbe molto utile, poiché l’inchiostro contenuto nel foglio di giornale pare abbia un effetto lucidante sulla superficie trattata.

Sempre utilizzando l’acqua tiepida si può creare un detergente con aceto di mele e acqua. In un contenitore spray versare la stessa quantità dei due ingredienti e vaporizzare sul vetro. Poi, passare un panno di microfibra e infine risciacquare con acqua sempre tiepida. Con un po’ di olio di gomito in 5 minuti i vetri saranno splendenti e profumati.

Il succo di limone è notoriamente uno sgrassatore naturale. Dunque, per lavare subito i vetri e mantenerli puliti più a lungo, si potrebbe provare una miscela semplicissima.

Basterà versare in un litro d’acqua tiepida un cucchiaino di comune detersivo per i piatti. Mescolare e aggiungere il succo di mezzo limone. Con un panno di microfibra passare la miscela sul vetro e in un secondo le macchie di pioggia spariranno. Non resterà che lucidare, asciugando con della carta assorbente.

2 metodi leggermente bizzarri ma efficaci

Per concludere, ecco 2 metodi che in pochi conoscono. Mai pensato di utilizzare una patata per eliminare gli aloni dai vetri? Sembrerebbe che l’amido contenuto nella patata faccia tornare vetri e finestre come nuove. Basterà strofinare mezza patata su tutta la superficie e risciacquare con acqua tiepida. Poi, asciugare con uno strofinaccio pulito.

Infine, il lato interno di una banana potrebbe sgrassare anche il vetro più sporco, parola della nonna. Sembrerebbe, infatti, che la buccia della banana strofinata sul vetro catturi lo sporco in un secondo.