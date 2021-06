Stirare i vestiti, soprattutto durante il periodo estivo con il caldo e l’umidità, è una gran bella seccatura. In certi casi, però, non è possibile farne a meno. Un vestito o una camicia ben stirata, infatti, cambiano aspetto al look. Rendono il tutto più ordinato e presentabile.

Oggi grazie al cielo le etichette sono un po’ cambiate. Escludendo i luoghi dove bisogna essere impeccabili, situazioni importanti o contesti di un certo tipo, c’è una tolleranza maggiore per qualche pieghetta qui e lì.

Sarà che oggi tutti corrono tutto il giorno tra lavoro, palestra e corsi vari, con milioni di cose da fare. La figura della donna, costretta davanti all’asse da stiro a stirare per tutta la famiglia, inoltre, è superata, fortunatamente. Con il semplice trucco proposto in questo articolo, stirare non sarà più un problema. Risparmieremo così del tempo per cose ben più piacevoli.

Quindi meglio ingegnarsi

Per avere vestiti senza pieghe esistono dei trucchetti che possono agevolare moltissimo. Il vapore si sa, è un alleato in questa sfida. C’è chi, infatti, porta con sé i vestiti in bagno per farsi aiutare dal vapore della doccia a rimuovere le pieghe. Moltissimo dipende anche da come vengono stesi questi vestiti.

È possibile avere vestiti senza pieghe senza il ferro grazie a questo semplicissimo trucco. Vediamo come.

Per prima cosa dobbiamo piegarli dopo il lavaggio. Scuotere bene e piegare i vestiti ancora bagnati, dopo che sono stati lavati aiuterà a far sì che abbiano molte meno pieghe da asciutti. Basta lasciarli in questo modo una mezzoretta e poi stenderli normalmente.

Il secondo e indispensabile passaggio da effettuare, per vestiti senza pieghe senza il ferro, è quello di stender i panni su degli asciugamani in spugna. Mettere sui fili alcuni asciugamani e stendervi sopra gli indumenti bagnati, questo farà sì che non si formino le tanto odiate pieghe.

Ecco che avremo vestiti senza pieghe senza il ferro, grazie a questo semplicissimo trucco.

