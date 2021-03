Molte donne si ritrovano a guardare sconsolate il proprio armadio, pensando di non avere niente da mettere. Questa sensazione spesso nasce da una disorganizzazione generale, sia nella gestione dei propri spazi sia nello shopping.

Vestirsi sempre alla moda spendendo poco grazie a un trucco che solo gli esperti conoscono

Per dare una mano a risistemare i propri indumenti, oggi spieghiamo come vestirsi sempre alla moda spendendo poco grazie a un trucco che solo gli esperti conoscono.

L’armadio matematico

Il segreto di un look sempre impeccabile non sta nella forma o nella buona fattura dei vestiti in sé, ma nell’abbinarli correttamente. È inutile, infatti, comprare una gonna molto particolare, ad esempio una con le paillettes, se non si ha poi modo di accostarla a un top adeguato.

Molte di noi, infatti, sono attratte da un’occasione in saldo o dall’unicità di un capo e lo comprano per poi lasciarlo da parte in un angolo dell’armadio. Per questo molti personal shopper hanno inventato un metodo per ridurre gli sprechi e avere sempre degli outfit efficaci: la capsule, oppure l’armadio matematico.

Il numero perfetto

Seguendo questo metodo occorre impiegare dei capi spalla neutri, utilizzabili in diverse occasioni. Ad esempio una semplicissima t-shirt bianca di qualità e adatta al nostro fisico può essere impiegata in varie occasioni. Può sdrammatizzare un minidress oppure essere la protagonista di un giorno casual se abbinata a dei jeans.

Molti professionisti della moda sostengono che il numero perfetto di vestiti da avere sia 33 a stagione, compresi accessori, occhiali da sole e scarpe. Quindi un totale di 132 per tutte le situazioni.

Oggi abbiamo illustrato il metodo infallibile per vestirsi sempre alla moda spendendo poco grazie a un trucco che solo gli esperti conoscono. Se si è interessati ad altre curiosità su questo tema, consigliamo anche di consultare questo articolo: “Risparmiare spazio grazie a questo oggetto quotidiano che organizza gli armadi strabordanti”.