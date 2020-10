Questo periodo dell’anno è davvero ricchissimo di verdure. Tra gli ortaggi che ci regala l’orto c’è la verza, o cavolo cappuccio. È molto buono da mangiare crudo all’insalata o preparare svariati piatti come involtini, riso, stufato e tanti altri modi. Per non parlare delle ricette che ci regala l’antico Oriente, la cui cucina usa come base la verza per piatti succulenti e saporiti.

Oggi si andrà a preparare la verza, una ricetta sorprendente e buona pronta in pochi minuti.

Non solo in arte culinaria, il cavolo verza è anche terapeutico. È ricchissimo d’acqua, per cui è indicato per coloro che sono a dieta, e di sali minerali, come il calcio, sodio, potassio, magnesio e altri.

Per coloro che soffrono di anemia, questo ortaggio è particolarmente indicato, perché contiene le vitamine C, B1 e A, oltre a la clorofilla.

Consumare la verza regolarmente è un aiuto per la circolazione sanguigna, mentre sotto forma degli impacchi è un rimedio naturale contro le infiammazioni, emorroidi e bronchite.

Ecco come si prepara la verza, una ricetta sorprendente e buona pronta in pochi minuti:

Ingredienti

Mezzo cavolo verza fresco e croccante

1 carota

salsa di soia q.b.

olio di semi

2 spicchi d’aglio

Procedimento

Si sciacqui velocemente sotto l’acqua corrente la verza. Ora si ricavi la metà che si andrà ad utilizzare e si tolgano le foglie esterne. Tagliare in maniera molto grossolana, seguendo la forma dei rettangoli.

Si pulisca la carota e la si tagli in orizzontale a metà e poi ogni metà in bastoncini non troppo spessi. Ora si pulisca l’aglio.

A questo punto si metta sul fuoco una padella profonda o un wok con dell’olio e aglio. Si lasci soffriggere, dopodiché lo si tolga dalla padella. A questo punto, si metta nella padella la verza e le carote, le si facciano saltare a fuoco alto per qualche minuto. Poi si abbassi il fuoco. Quando la verza si ammorbidisce un po’, ma senza diventare molle, si aggiungia un po’ di salsa di soia. Infine, si faccia saltare per qualche altro minuto di nuovo a fiamma alta.

Tutto qui, la verza è pronta.

Per un maggior tocco orientale, si può guarnire con semi di sesamo tostati.

Per altre ricette orientali, qui la ricetta della frittata giapponese pronta in pochi passaggi.