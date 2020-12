Dopo la prima giornata di contrattazione di questa settimana e dopo che sono state superate le scadenze tecniche trimestrali tutto sembra essere in linea con le nostre previsioni e non possiamo che rimarcare che probabilmente si va verso nuovi rialzi dei mercati azionari.

Quali però potrebbero essere i pericoli che andrebbero a sparigliare le carte in tavola? Dove cambia invece la tendenza da rialzista a ribassista?

Alle 21:54 del 28 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.760

Eurostoxx Future

3.554

Ftse Mib Future

22.140

S&P 500

3.727

Questi prezzi continuano ad esprimere forza rialzista e a confermare quindi il nostro scenario di ulteriori spinte in tale “verso” fino al 6 gennaio.

Il frattale previsionale del 2020 ha mostrato una correlazione superiore all’80%

Dopo un inizio al rialzo per l’anno 2020, attendiamo dal 6 gennaio in poi, un ribasso fino a metà febbraio/massimo la prima settimana di marzo prima di lasciare spazio ad una nuova fase rialzista fino ad agosto.

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 24 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Questa settimana probabilmente ha già formato nella giornata di ieri il minimo settimanale e da ora in poi si dovrebbe fra alti e bassi fisiologici, continuare al rialzo.

Verso nuovi rialzi dei mercati azionari: dove cambia invece la tendenza?

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 29 dicembre inferiore a 13.320.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 29 dicembre inferiore a 3.456.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 28 dicembre inferiore a 21.770.

S&P 500

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 28 dicembre inferiore ai 3.676.

Procederemo di giorno in giorno in mercati che date le festività, da oggi in poi continueranno probabilmente a scambiare in maniera ridotta.

Il consiglio è di mantenere le posizioni e valutare i mercati soltanto in chiusura di seduta. In questo modo si eviteranno i falsi segnali che in questo periodo dell’anno potrebbero essere molteplici durante la giornata di contrattazione.