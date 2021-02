Dentro casa disponiamo di tantissimi prodotti in grado di darci aiuto e supporto nella pulizia degli ambienti. Il problema solitamente risiede nel fatto che, anche avendoli a disposizione, semplicemente non riusciamo a notarli. Parliamo ovviamente di tutti quegli alimenti, bevande o accessori che non acquistiamo con l’obbiettivo di utilizzarli nella pulizia di casa. Eppure alcuni di essi sono ottimi per questo scopo. Infatti versiamo una birra sui nostri mobili in salotto e rimarremo a bocca aperta.

Non solo una bevanda

Molti di noi in frigorifero sono soliti avere una piccola scorta di birra. Si tratta di una bevanda molto comune e consumata nel nostro paese, ottima per spezzare il pomeriggio e concedersi un aperitivo. Ovviamente è consigliabile non esagerare, ma bere una birra ogni tanto non possiamo negare che sia molto piacevole. I pregi di questa bevanda però non finiscono con il suo sapore, ma vanno ben oltre il suo utilizzo alimentare. Andiamo a vedere in che modo. Dunque versiamo una birra sui nostri mobili in salotto e rimarremo a bocca aperta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Mobili nuovamente splendenti

Per arredare i nostri salotti spesso ci affidiamo a mobili e mensole di legno. Parliamo di un ottimo materiale ma che, con il tempo, tende a deteriorarsi. Non soltanto possono comparire crepe e buchi, ma anche il colore solitamente si spegne, presentando un velo di opacità. Ecco che proprio in questo caso, sorprendentemente, la birra può venirci in aiuto. Proviamo dunque a versare della birra sui nostri mobili in legno.

Se preferiamo possiamo anche aiutarci con l’aiuto di un asciugamano o di un panno. Iniziamo dunque a strofinare per bene, spargendo il più possibile il liquido di modo da raggiungere così tutti i lati. In pochi minuti, il legno riacquisterà lucentezza e il mobile riprenderà un colore decisamente più acceso, simile a quando lo abbiamo acquistato. Avevamo d’altronde visto in passato come questa bevanda avesse la capacità di ridonare lucentezza ai capelli, argomento che possiamo approfondire cliccando qui. Bene, questa stessa interessantissima caratteristica della birra la possiamo usare a nostro favore per lucidare il legno e rendere l’arredamento della nostra casa più vivace. Provare per credere.