Versa un po’ di latte sulle piante. Scopri cosa succede. La bevanda preferita dai piccoli ha anche un altro utilizzo che forse non conoscevate. Non serve solo per far crescere sani i bambini, ma anche per le nostre piante di casa. Che poi un bicchiere al giorno di latte fa bene anche se sei grande, ovviamente se non sei intollerante al lattosio. Clicca qui invece se sei curioso di sapere perché tutti stanno spargendo il bicarbonato sulle piante.

Cerchiamo ora di capire il motivo per cui il latte è un alimento fondamentale per le piante. Ma non solo fiori e piante di casa, anche ortaggi. Magari se vivete in campagna e avete il vostro piccolo orticello questo metodo fai da te potrebbe fare al caso vostro.

Già le nostre nonne lo usavano per far crescere le piante sane e belle, usanza che poi nel tempo si è persa. Forse però è il caso di riprenderla per non lasciare alla mercé del tempo le nostre amatissime piante.

Disinfetta gli attrezzi da giardinaggio con il latte

Come prima cosa da fare quando si inizia a lavorare su delle piante è disinfettare gli attrezzi che si usano. Un po’ come quando un medico opera un paziente, gli oggetti chirurgici sono tutti sanificati. Quando state per tagliare magari un rametto malato, ricordatevi sempre di immergere prima le forbici nel latte. In questo modo eviterete che l’intera pianta si ammali.

Spruzza un po’ di latte sulle piante

Infine, come tocco finale, per evitare che le vostre piante si ammalino spruzzate un po’ di latte sulla vostra flora. Prendete un recipiente e riempitelo metà con acqua e metà con latte. Agitate il tutto, come fanno i baristi prima di servirvi un cocktail e spruzzate poi il composto. In questo modo le piante saranno protette da funghi e muffe.