Versa del succo di pomodoro nel water prima di andare a dormire. Non crederai mai ai tuoi occhi.

Tutti noi sappiamo quanto sia difficile mantenere splendente il nostro bagno. Spesso, infatti, ci troviamo a doverlo pulire per ore. Ma non sempre i risultati che otteniamo sono quelli sperati. Il bagno, infatti, è una delle aree più ostiche quando si parla di pulizie domestiche. E, soprattutto, di questa zona, odiamo pulire il water. Si tratta di un oggetto che si sporca davvero facilmente. Usandolo infatti tutti i giorni, trovarlo pulito alla sera è praticamente impossibile. Noi di ProiezionidiBorsa, ti avevamo già consigliato qui due anticalcari naturali per il wc. E, ora, eccone un altro che ti potrebbe tornare davvero utile. Versa del succo di pomodoro nel water prima di andare a dormire. Non crederai mai ai tuoi occhi.

Perché dovrei versare nel succo di pomodoro nel wc?

Dunque, abbiamo capito che questo rimedio naturale potrà davvero darci una mano. Si tratterà di un alleato non indifferente nella nostra battaglia contro lo sporco. Avvicinati al tuo wc e guarda al suo interno. Se vedi macchie e zone di calcare, beh, è il momento di intervenire! Sicuramente la varechina può aiutarti. Versarne un po’ due volte a settimana nel wc lo renderà pulito. Ma vuoi davvero usare una sostanza chimica ogni volta per pulire il tuo bagno? E se la soluzione fosse molto più semplice di ciò che sembra? Ecco perché dovresti provare a seguire il nostro consiglio. Versa del succo di pomodoro nel water prima di andare a dormire. Non crederai mai ai tuoi occhi.

Ecco ciò che devi fare

Per mettere in atto questo metodo, ti basterà spremere dei pomodori. Si tratta di un ingrediente che, bene o male, abbiamo tutti in casa. Quindi, probabilmente non dovrai neanche perdere tempo per andare a comprarlo! Ora, versa almeno un bicchiere di succo di pomodoro nel tuo water. Se il tuo wc è particolarmente sporco, anche due bicchieri andranno benissimo. Lascia in posa per tutta la notte, e il giorno dopo risciacqua il tutto.

Se noti zone ricoperte di calcare o di macchie in modo particolare, taglia un pomodoro a metà. Con una parte, strofina le aree interessate. Adotta questo metodo per qualche giorno. Il tuo wc non sarà mai stato così splendente!