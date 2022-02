Ci sono delle città visitate ogni anno in tutte le stagioni perché racchiudono tesori d’arte inestimabili. Altre, invece, perché in determinate stagioni offrono uno svago specifico, pensiamo a Rimini o località di montagna. Per quanto riguarda Verona, si associa immediatamente alla storia di Giulietta e Romeo nella versione tragica di Shakespeare. Girare per le vie di questa città veneta non può prescindere dalla visita all’Arena e alla casa dell’infelice fanciulla. Una carezza al seno della statua che la raffigura si crede che porti bene a chi cerca l’amore.

Una storia d’amore si pensa che sia la causa dell’invenzione di un dolce tradizionale veronese, la torta russa. Si racconta che il pasticcere di una nave attraccata a Odessa, volendo conquistare una ragazza russa, preparò questo dolce con le mandorle. Un’altra versione riguarda la forma della torta, poiché ricorda quella di un colbacco, copricapo tipico russo. Fatto sta che, qualsiasi sia l’origine del dolce e del suo nome, nella pasticceria veronese è spesso presente e con pochi ingredienti si può provare a rifare a casa una sua versione golosa.

Verona è famosa per l’Arena e l’amore di Giulietta ma anche per questa facile torta da fare in casa con pasta sfoglia

Ingredienti per due teglie rotonde piccole:

140 g di farina 00;

280 g di burro morbido;

140 g di zucchero a velo;

2 uova a temperatura ambiente;

280 g di zucchero semolato;

280 g di mandorle;

qualche amaretto;

500 g di pasta sfoglia già pronta.

Innanzitutto, bisogna tritare le mandorle quasi a ridurle in polvere. In una ciotola capiente mescolare il burro ammorbidito con lo zucchero a velo. Se si dispone di una planetaria, azionarla ad una velocità lenta. Sbattere poi le uova non fredde e aggiungerle a filo, sempre mescolando, aumentando un po’ la velocità. Ora al trito di mandorle aggiungere qualche amaretto sbriciolato, la farina setacciata e lo zucchero semolato. Inserire nel contenitore col burro questa miscela a poco a poco e mescolare bene. Imburrare due teglie rotonde e sistemarvi la pasta sfoglia, avendo cura di togliere l’eccesso di pasta ma lasciandone qualche centimetro. Versarvi l’impasto e piegare verso l’interno il bordo che sporge. Terminare con qualche mandorla intera e cuocere in forno a 175 gradi per 45/60 minuti. Una volta cotta, la torta si può spolverare con dello zucchero a velo.

Verona è famosa per l’Arena ma pure i dolci della sua tradizione lo sono.