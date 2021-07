Sappiamo tutti quanto siano importanti gli alberi per l’ambiente e per tutte le specie sulla Terra. Sono sempre maggiori le iniziative che spingono a piantare alberi anche negli spazi urbani. Grazie alla presenza degli alberi, infatti, molte specie vegetali e animali, trovano un habitat che fornisce ristoro e protezione. E in questo modo si favorisce sostegno alla biodiversità, indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo stesso. Gli alberi convertono l’anidride carbonica in ossigeno e sono indispensabili per combattere i repentini cambiamenti climatici che minacciano il pianeta. Per far sì che crescano e riescano a diventare alberi adulti, devono superare le prime fasi di vita in cui sono più fragili.

Perché verniciare gli alberi

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di veder un tronco d’albero verniciato e di chiedersi il perché di questa pratica. Gli alberi prima di riuscire a diventare forti e vigorosi hanno chiaramente bisogno di crescere. E pare che verniciare i tronchi degli alberi giovani li aiuta a crescere sani e forti, proteggendoli soprattutto dal freddo. Ma non solo. Anche da altri attacchi di agenti patogeni che potrebbero uccidere l’albero o comunque farlo ammalare.

Una tecnica consolidata

Questa bizzarra pratica in realtà è una tecnica abbastanza consolidata, che molti agricoltori utilizzano per proteggere i propri alberi da frutto. Gli agrumi, ad esempio, sono molto soggetti ad attacchi patogeni. La cocciniglia (parassita delle piante) è un vero pericolo per gli agrumi, che attacca molto spesso.

Imbiancare gli alberi con della vernice adatta funge anche ad altri importanti scopi. Durante il disgelo, dopo l’inverno, la corteccia degli alberi è più sensibile e i raggi solari, che le possono causare danni. La calce, presente nella vernice, riflette il sole e in questo modo la corteccia viene protetta. Peraltro, la pittura a calce è un prodotto traspirante e antimuffa che permette all’albero di respirare, ma che lo protegge al contempo.

Verniciare i tronchi degli alberi giovani li aiuta a crescere sani e forti anche nel caso di gelate. La vernice ha un effetto di barriera termica per l’albero, proteggendone la corteccia. Inoltre, lo isola dall’umidità che è portatrice di agenti patogeni e di spore.

Questo trattamento va effettuato lontano dalla stagione delle piogge. E le piante devono essere giovani ma non troppo. Piante di uno o due anni potrebbero perire per questo trattamento, a causa dell’ostruzione dei pori. Ci sono diverse le pitture consigliate per questa operazione. La calce idratata pare essere un’ottima soluzione. Ma prima di scegliere quale utilizzare, è importante informarsi bene con degli esperti del settore, presso vivai o attività simili.