L’alimentazione è uno dei principi fondamentali di uno stile di vita sano. Mangiare cibi che diano un apporto equilibrato fa funzionare l’organismo a dovere. Ai nutrienti forniti dall’alimentazione si aggiunge poi l’attività sportiva quotidiana.

Questi due aspetti, insieme, riescono davvero a creare le basi per la felicità. Tuttavia, è stato dimostrato che la lavorazione, trasformazione e cottura dei cibi è altrettanto importante. Anche l’alimento più salutare, se cotto in determinati modi, può diventare grasso e privo di sostanze nutrienti.

Per questo la Redazione di ProiezionidiBorsa tratta in questo articolo di verità e inganni su quale cottura dei cibi sia veramente la più salutare e non ingrassante. In evidenza, la cottura preferibile per chi ha problemi di peso e sta affrontando una dieta.

Cattive abitudini

Tra le cotture dei cibi maggiormente diffusi nelle nostre case annoveriamo bollitura, lessatura e stufatura. Tutte usano l’azione dell’acqua calda.

La bollitura consiste nel cuocere i cibi in grandi quantità di acqua bollente. La lessatura si distingue per un minor apporto di acqua che raggiunge i 95°C. Questa è usata per le proteine animali quali carne e pesce. Per stufare un alimento, invece, è necessaria una cottura lenta. Essa avviene con pochi liquidi, tra cui quelli presenti nel cibo stesso.

Tutte queste cotture possono generare una perdita di nutrienti presenti nell’alimento. Le sostanze nutritive si disperdono nell’acqua che poi viene solitamente gettata. Pertanto non in ogni occasione sono una buona scelta.

Tra le cotture che rendono più saporito il cibo ma lo derubano di sostanze nutrienti troviamo la cottura alla griglia e ala piastra. Addirittura, alcuni studi rivelano che la carne cotta alla griglia sarebbe altamente nociva per il corpo umano. La dispersione di Sali minerali, vitamine e acqua rende povero l’alimento anche se evita l’uso di olio, burro o altri grassi.

Il microonde è uno degli elettrodomestici più utilizzati al mondo. Ma cuocere e riscaldare gli alimenti in questo fornetto è davvero sicuro? Le onde elettromagnetiche utilizzate per riscaldare i cibi potrebbero non esserlo. Pare che ci sia una enorme rimanenza di tali onde nel cibo che lo renderebbero cancerogeno.

Verità e inganni su quale cottura dei cibi sia veramente la più salutare e non ingrassante

La cottura che corrisponde ai criteri di benessere, salute, conservazione dei nutrienti, tra le tante citate e non, è la cottura a bagnomaria. Il cibo cuoce all’interno di un recipiente a sua volta messo a mollo in un altro pieno d’acqua.

L’acqua è portata a ebollizione e cuoce il cibo con grande delicatezza. Ne risulta un cibo che mantiene consistenza, sapore, morbidezza e che può essere condito a freddo. Ecco perché il bagnomaria è, insieme al vapore, la cottura migliore.