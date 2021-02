Comprare verdure fresche al supermercato è sempre un’ottima scelta. Ma non sempre abbiamo questa possibilità. Ci sono delle stagioni, infatti, che non possono regalarci i cibi che vogliamo. E dunque dobbiamo vertere sulla scelta di verdure surgelate o in scatola. Ecco qual è la scelta più azzeccata tra queste due opzioni. Analizzando entrambe le chances che abbiamo, capiremo sicuramente quale delle due è più conveniente e la prossima volta non sbaglieremo più!

Verdure surgelate o in scatola, ecco qual è la scelta più azzeccata

Spesso, quando non si possono comprare le verdure fresche, si opta per quelle surgelate. Trovandole lì, pronte, nel frigorifero del supermercato, è un acquisto decisamente comodo per chiunque. Le confezioni, pratiche e a portata di mano, rappresentando un’opzione che per tanti è la migliore. Le verdure contenute all’interno, dopo la raccolta, sono sterilizzate in acqua e messe in congelatore. Lo shock termico dà la possibilità a questi alimenti di conservare il loro sapore e i loro nutrienti. Il problema non sorge per le verdure surgelate in generale, ma solo per alcune confezioni. Dobbiamo stare attenti, infatti, a quelle aperte o rovinate che, in queste condizioni, non conservano al meglio il cibo.

In scatola

Altra scelta sicuramente molto comoda è quella delle verdure in scatola. Questo alimento viene cotto, pulito successivamente in acqua bollente, condito con aceto, acqua, sale e conservanti e poi messo, appunto, in scatola. Le verdure così riescono a conservare, anche in questo caso, il loro sapore, perdendo però alcune delle sostanze nutritive.

Dunque, la differenza principale tra le due opzioni è semplicemente la lavorazione che subiscono. E forse l’unico aspetto in cui le surgelate si rivelano “più forti” è quello di mantenere tutte le sostanze nutritive. C’è però da dire che la scelta migliore deriva anche dalla comodità che ognuno di noi cerca. Le verdure in scatola possono essere consumate immediatamente, mentre quelle surgelate devono essere scongelate. E per quanto riguarda le seconde, inoltre, è necessario metterle in una borsa frigo quando le si porta a casa dal supermercato per non interrompere il processo di congelamento. Perciò, in questo caso, dovremo scegliere in base alle nostre esigenze e alle nostre possibilità.

