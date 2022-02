Quando abbiamo voglia di realizzare una torta semplice, ma soprattutto golosa ed invitante, il Pan di Spagna è davvero una garanzia di successo. Nella ricetta che stiamo per svelare, lo accompagneremo ad un classico della pasticcieria italiana, ossia la crema diplomatica. Questo mix sarà davvero potentissimo e sorprenderà chiunque lo assaggerà.

Per realizzare il Pan di Spagna, ci serviranno

5 uova;

150 g di zucchero;

80 g di farina;

70 g di fecola di patate;

baccello di vaniglia;

Per la farcitura, invece, saranno necessari

150 ml di latte;

6 fogli di gelatina;

mezzo baccello di vaniglia;

3 tuorli;

10 g amido di mais;

35 g di zucchero;

250 g di panna fresca liquida;

Nutella o altra crema di nocciole;

100 g di granella di nocciole.

Veramente super squisita questa torta con soffice Pan di Spagna e deliziosa crema diplomatica da leccarsi i baffi

Partiamo quindi con la preparazione del nostro Pan di Spagna, ma per prima cosa poniamo una ciotola nel freezer perché ci servirà dopo.

Quindi versiamo le uova e lo zucchero in un altro contenitore ed iniziamo a montarli finché non otterremo un composto spumoso. Poco per volta aggiungiamo la farina e la fecola di patate, entrambi setacciati, senza smettere di mescolare. Quando diventerà omogeneo, imburriamo e infariniamo la base ed i bordi di una tortiera e versiamoci al suo interno il composto. Inforniamo a 180 gradi per circa 35 minuti, in modalità statico.

Nel frattempo prepariamo la famosissima crema diplomatica.

Per prima cosa, mettiamo in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda ed iniziamo a preparare la crema pasticcera. Versiamo in un tegame il latte, i semi del baccello di vaniglia e portiamo il tutto ad ebollizione.

In un altro tegame versiamo i tuorli, lo zucchero, l’amido di mais e mescoliamo con una frusta. Una volta raggiunta una consistenza omogenea, iniziamo a versare un terzo del latte bollente e mescoliamo. Effettuiamo dunque questo passaggio per altre due volte e riportiamo il pentolino sul fuoco continuando a mescolare, finché non otterremo una crema densa.

A questo punto, versiamo la crema nella ciotola ghiacciata, aggiungiamo la gelatina strizzata e continuiamo a mescolare energicamente. Quando il tutto si sarà raffreddato, montiamo la panna (non troppo) e quando risulterà lucida, aggiungiamola alla crema pasticcera poco per volta. La nostra crema diplomatica è pronta.

L’ultimo passaggio

Quando il Pan di Spagna si sarà raffreddato, tagliamolo in modo da ottenere tre dischi.

Sul primo disco alla base versiamo un terzo della crema diplomatica; poi adagiamo il secondo, irrorandolo leggermente con del succo di frutta a piacere.

Ricopriamo con l’altra parte di crema e richiudiamo con il terzo disco. Qui sulla superficie, con una sac à poche, decoriamo con l’ultimo terzo di crema e con la Nutella. Sarà veramente super squisita questa torta da preparare per le occasioni speciali, come feste e compleanni.

Comunque, per rifinire il tutto, possiamo applicare sui bordi uno strato di panna montata ricoprendola con la granella di nocciole.