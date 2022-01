La crostata è uno dei dessert più apprezzati in assoluto ed è da sempre un dolce che unisce tutti, sia grandi che piccini. Perfetta da gustare a colazione, come merenda, o subito dopo i pasti, la crostata è anche molto semplice da realizzare.

In questa ricetta, però, vedremo tutti i passaggi per realizzare una versione alternativa, più leggera e morbida, senza l’ausilio del burro.

Per realizzare la nostra crostata morbida avremo bisogno di:

150 grammi di farina 00;

100 grammi di amido di mais;

150 grammi di zucchero;

3 uova;

130 grammi di olio di semi;

10 grammi di lievito per dolci;

estratto di vaniglia;

sale.

Invece, gli ingredienti necessari per la crema pasticcera sono:

mezzo litro di latte;

6 tuorli;

150 grammi di zucchero;

60 grammi di fecola di patate;

1 baccello di vaniglia.

Veramente squisita questa morbidissima crostata alla crema senza burro e facilissima da preparare

Iniziamo dunque dalla crema pasticcera, mescolando energicamente i tuorli e lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Dopo di che, aggiungiamo anche la fecola di patate e continuiamo a mescolare.

Nel frattempo, riscaldiamo il latte in un pentolino, aggiungendo il baccello di vaniglia in infusione.

Quando sarà ben caldo, togliamo il baccello e versiamo il latte caldo a filo nell’impasto, continuando a rimestare. Ora, trasferiamo il composto nuovamente nel pentolino e, mantenendo una fiamma dolce, iniziamo a girare con una frusta. Questo procedimento andrà effettuato senza sosta, per evitare così la formazione di grumi e per addensare più velocemente la crema.

Una volta pronta, trasferiamola in una ciotola, coperta da una pellicola, e lasciamola raffreddare.

A questo punto è arrivato il momento di preparare la nostra crostata morbida.

In un bicchiere graduato, aggiungiamo le uova e l’olio ed iniziamo a frullarli con un frullatore ad immersione. Una volta ottenuto un composto spumoso, aggiungiamolo in una planetaria inserendo lo zucchero ed un cucchiaino di estratto di vaniglia.

Montati gli ingredienti, aggiungiamo quelli in polvere setacciati, ossia la farina, l’amido di mais ed il lievito. Ricominciamo a mescolare e sul finire aggiungiamo anche un pizzico di sale.

Raggiunta la giusta consistenza, versiamo l’impasto in uno stampo furbo, precedentemente unto con un po’ di olio di semi. Inforniamo a 180 gradi per 25 minuti e, una volta pronta, capovolgiamo la crostata su un piatto. Sarà veramente squisita questa morbidissima crostata, soprattutto dopo averla riempita con la crema pasticcera. Quando l’avremo farcita, nessuno ci vieta di aggiungere scaglie di cioccolato, pinoli o frutta, con una spolverata di zucchero a velo.