Chi ha i capelli fini sa bene quanto tempo e quanta fatica ci voglia per prendersene cura. Non tengono mai la piega, non hanno spessore né volume e per la maggior parte delle volte risultano essere una massa informe e disordinata. Insomma, sono quel tipo di capelli che nessuno vorrebbe avere. Ovviamente, come spesso succede, chi ha i capelli fini invidia chi ha i capelli grossi, e viceversa chi ha i capelli grossi e indomabili invidia quelli fini. Per fortuna sono sufficienti queste piccole accortezze per mantenere sani e belli i nostri capelli fini e valorizzarli al meglio. In questo articolo vedremo che veramente in pochi conoscono queste indispensabili tecniche da seguire per valorizzare i capelli fini.

Veramente in pochi conoscono queste indispensabili tecniche da seguire per valorizzare i capelli fini

Taglio scalato

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sarebbe meglio non esagerare con un taglio di capelli scalato troppo pronunciato, perché questo tenderà ad evidenziare la finezza dei capelli che così sembreranno ancora di meno. Sarebbe meglio invece optare per delle scalature meno forti ma comunque presenti, in modo che si riesca a dare un effetto riempitivo ma allo stesso modo non troppo sfoltito.

Tagli di capelli ideali

Bob e pixie cut sono i tagli di capelli che più sono capaci di valorizzare i capelli fini. Il bob, sia lungo che corto, è in grado di dare il giusto volume alla nostra chioma di capelli fini. Dona ai capelli inoltre una certa rotondità e un po’ di volume mantenendo una linea morbida e sinuosa. Il pixie cut non solo è ideale perché è un taglio corto, ma anche perché valorizza il viso e i capelli con le giuste scalature.

Pieghe ideali

Altri modi che in pochi conoscono per valorizzare i capelli fini è dare una piega ai capelli. Infatti, al contrario di quello che si potrebbe pensare, le pieghe ideali per i capelli fini sono ondulate e leggermente mosse. In questo modo i capelli avranno più movimento e il giusto volume. Anche gli chignon disordinati o capelli legati vanno bene. Meglio evitare però le trecce, queste faranno sembrare i nostri capelli ancora meno numerosi.

Approfondimento

È questo il nuovissimo meraviglioso taglio di capelli dell’estate 2021 che sta spopolando tra le star