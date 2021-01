Le piante aromatiche del nostro giardino sono molto utili nella cucina e hanno degli effetti positivi sulla salute. Ma non tutti ne conoscono le proprietà. Ecco allora una piccola guida alle erbe più comuni che si hanno in pianta o in giardino. Veramente fanno bene le erbe del nostro giardino per la cucina e la salute, basta conoscerle.

Coltiviamo le erbe aromatiche

Molte piante aromatiche oltre ad arricchire di sapori le vivande, sono utilizzate come rimedi per piccoli problemi di salute. Molte sono le erbe che ci sono di aiuto in cucina e con la salute: il tiglio, la maggiorana, la malva, il basilico, la menta, il rosmarino, il rabarbaro e la salvia. Vediamo quali sono le proprietà di alcune di queste.

La malva

Serve a preparare infusi per la tosse. Ma se vi capita di avere la pelle infiammata, la malva può essere ancora utile con degli impacchi.

Il basilico

Cresce nella stagione calda, ma esiste anche quello secco. Ha funzioni digestive, per cui si può aggiungere alle pietanze, assicurando una digestione più facile. Inoltre d’estate allontana le zanzare.

La menta

La menta ha un’azione disinfettante grazie al mentolo. Inoltre è digestiva perché il suo infuso stimola i succhi gastrici. Attenzione però, un paio di foglie sortiscono un effetto rasserenante, ma un quantitativo maggiore potrebbe creare eccitazione.

Il rosmarino

Veramente fanno bene le erbe del nostro giardino per la cucina e la salute. Basti pensare al rosmarino. Ha un effetto tonico e corroborante. Quando ci si sente stanchi basta prepararne un infuso e sorbirne qualche cucchiaio.

Il rabarbaro

In genere si usa negli amari e negli aperitivi per le sue proprietà digestive. Ma in effetti il rabarbaro è anche un lassativo.

La salvia

La salvia è un’erba aromatica che va molto bene in cucina sugli arrosti. Ma si può utilizzare anche come decongestionante contro le infiammazioni gengivali. Basta massaggiare le gengive con una foglia.

La maggiorana

Il suo infuso è utile in caso di digestione difficile, anche il profumo della pianta ha un effetto calmante. In cucina si usa molto sui funghi, la carne e le uova.

Ecco qualche piccola suggestione. Su ogni pianta aromatica si potrebbe scrivere tanto, ma queste sono delle dritte pratiche e semplici da applicare.