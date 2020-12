Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In fatto di cucina il Sud ne sa veramente tanto. Sicilia, Puglia, Calabria e Campania sono regioni dove il cibo è un vero culto. Turisti e non rimangono sempre affascinati dall’arte culinaria di queste regioni. Ogni volta infatti che tornano nel proprio paese portano con loro almeno qualche ricetta segreta da poter fare in casa.

In Sicilia sono famosi moltissimi piatti, partendo dalla panella fino all’arancino. Ecco però la vera ricetta della caponata alla siciliana. Altra ricetta Made in Sud che bisogna conoscere per sorprendere gli ospiti a tavola.

Vera ricetta della caponata alla siciliana per 4 persone

Vediamo ora allora assieme cosa serve per fare questa ottima ricetta:

a) 500 grammi di melanzane;

b) 100 grammi di cipolle;

c) 500 grammi di polpa di pomodoro;

d) 150 grammi di olive verdi;

e) 200 grammi di cuori di sedano;

f) 2 cucchiai di capperi

Prima cosa da fare è tagliare le melanzane a cubetti, non bisogna sbucciarle, ma ovviamente lavarle. Mettere in una terrina con sale e un po’ di acqua fredda. Lasciare in ammollo per circa 30 minuti. Poi bisogna sciacquarle, strizzarle e asciugarle. Ora scaldiamo un po’ di olio in un tegame e mettiamo a friggere le melanzane. Aggiungiamo anche sale e pepe. Poi quando sono dorate, bisogna scolarle e metterle da parte.

Ora bisogna stufare la cipolla e aggiungere il sedano. Questo andrà prima tagliato a pezzi e sbollentato per circa 3 minuti. Poi aggiungere le olive e dopo la polpa di pomodoro. Mettere sale e lasciare bollire piano per circa 10 minuti.

Infine aggiungere la melanzane al tutto e aggiungere i capperi. Un po’ di zucchero sciolto nell’aceto, mescolare bene e continuare a cuocere sempre lentamente per 15 minuti. Ora che la caponata è pronta prima di servila sarà necessario farla freddare. Se si ha esagerato con le dosi è possibile mettere la caponata in frigo. Ecco quindi la vera ricetta della caponata alla siciliana.

