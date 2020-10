Lo diciamo sempre che vogliamo fare la cosa giusta: educare noi stessi e gli altri a prenderci cura dell’ambiente con una vita più etica e sostenibile. Ma tra il dire e il fare… Ecco come comportarci quando vogliamo davvero cambiare abitudini. Scopriamolo con l’aiuto degli esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Venti piccoli gesti per salvare il pianeta

Tutti ormai facciamo correttamente la raccolta differenziata e scegliamo sempre la frutta e la verdura di stagione. Ma siamo disposti a pagare qualcosa in più, per privilegiare i prodotti locali e a chilometro zero? Se la risposta è sì, mancano solo gli ultimi due step. Utilizzare sacchetti di stoffa per fare la spesa e ridurre il consumo di carne, pesce e latticini.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La casa super green

Venti piccoli gesti per salvare il pianeta. In molte case, ormai, si avviano lavastoviglie e lavatrice solo di notte e solo a pieno carico. Non si spreca l’acqua e si spengono tutte le luci, senza lasciare gli apparecchi elettronici in stand-by.

Ma, nel cuore dell’inverno, saranno solo i migliori a ricordarsi di non esagerare con il riscaldamento autonomo e a utilizzare lampadine a basso consumo. I più coscienti arrivano a cambiarsi le scarpe all’ingresso di casa, per usare meno detergenti e detersivi.

Porta la tua anima verde al lavoro e in città

Se quanto letto fin qui lo fai già, sei in vista del traguardo. Tutti gli amici sanno che ormai scegli solo abiti prodotti con fibre naturali e che acquisti detersivi alla spina, per proteggere l’ambiente.

Ma quando arrivi in ufficio (con la bicicletta o in monopattino, rigorosamente non elettrico) devi dare ancora una volta l’esempio. Utilizza una borraccia di metallo per bere l’acqua del rubinetto di casa. Stampa i tuoi documenti sempre fronte e retro e su carta riciclata. E utilizza cannucce di carta, di metallo o di bambù.

Dopo il dovere, un momento di piacere: aperitivo con le amiche raggiunte in centro con i mezzi pubblici o il car sharing. E cenetta a due, romantica e senza sprechi: quando è ora di andare a casa, richiedi la doggy bag.