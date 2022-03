Venere e Marte raggiungono Mercurio in Acquario per una seconda settimana di marzo da dimenticare per questi due segni e non sono Ariete e Cancro

Marzo è un mese di cambiamenti. Si esce dall’inverno per entrare nella primavera. Molti animali lasciano il letargo, la natura si risveglia, le giornate si allungano. È una sorta di nuovo inizio un po’ per tanti. Certo, le temperature di questi giorni non ci fanno molto pensare a un cambio di stagione. Tuttavia, sappiamo bene che basta davvero poco per passare dal giubbotto alla maglietta.

Anche per lo zodiaco questa è una settimana particolarmente importante. Venere e Marte, infatti, raggiungeranno Mercurio in Acquario e questo porterà numerosi cambiamenti. Abbiamo già visto quali potranno essere i segni a giovarne maggiormente. In primis il Cancro, seguito a stretto giro di posta da Pesci e Bilancia.

Come sempre accade, però, per un segno che ride, ce n’è spesso uno che piange. In questa settimana saranno addirittura due. Non saranno lacrime da poco. Vediamo allora quali sono.

Il primo, forse quello un po’ più fortunato dei due è il Toro. I nati dal 21 aprile al 20 maggio, infatti, avranno tutti i pianeti contro. Non ci sarà una sola cosa che possa consolarli. Se saranno stati bravi ad aver conservato tutto il bene che hanno ricevuto fino a questa settimana, forse, riusciranno a limitare i danni.

Sarà davvero complicato gestire questi giorni, sia dal punto di vista affettivo che professionale. Sul lavoro, in particolare, se c’è qualcosa che potrebbe andare storto, allora andrà storto. Sembra incredibile, ma sarà così. In amore, in caso di relazioni durature, non ci dovrebbero essere grandi scossoni. In caso di appena nate, invece, potrebbero esserci i primi attriti. Non è detto siano deleteri, se si sapranno affrontare nella maniera giusta, con calma ed equilibrio.

Se Toro non ride, piangerà a dirotto il Leone. I nati dal 23 luglio al 22 agosto, però, non se la dovranno prendere né con Venere, né con Marte, né tantomeno con Mercurio. Sarà Saturno, infatti, a farli tribolare e non poco. Dapprima creando problemi sul lavoro, in particolare con alcuni colleghi già non particolarmente simpatici. Successivamente incrinando qualcosa anche nei rapporti di coppia. In questo caso, però, la luce in fondo al tunnel potrebbe già arrivare a fine weekend.

Venere e Marte raggiungono Mercurio in Acquario, nella seconda settimana del mese, con Toro e Leone che ne subiranno le conseguenze peggiori. Solo le realtà più solide resisteranno alla buriana, mentre quelle più fragili rischieranno molto di più. Nella speranza che la tempesta dei pianeti passi in fretta.