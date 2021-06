Come scritto nel weekend, fra lunedì e martedì, dove era atteso un rimbalzo, lo scenario della settimana appena iniziata sarebbe stato molto chiaro. Dopo la prima giornata di contrattazione, possiamo subito dire che venerdì le streghe hanno giocato un brutto scherzo ai mercati azionari!

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:31 giornata di contrattazione del 21 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.598

Eurostoxx Future

4.100,50

Ftse Mib Future

25.340

S&P 500 Index

4.218,52.

Il massimo annuale non dovrebbe essere stato ancora segnato

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 18 giugno.



La nostra previsione per la settimana del 21 giugno

Il massimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il minimo nella giornata di venerdì. Domani è decisivo perchè ci darà informazioni attendibili e se è stato o meno un falso segnale quello di venerdì 18 giugno.

Venerdì le streghe hanno giocato un brutto scherzo ai mercati azionari!

Di seguito i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione e per capire se il rialzo odierno, molto forte, è da catalogare come nuova inversione rialzista oppure come mero rimbalzo tecnico:

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 22 giugno superiore a 15.602.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 22 giugno superiore a 4.103.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 22 giugno superiore a 25.345.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 22 giugno superiore a 4.219,55.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Long in ottica intraday ma Short in ottica multidays. La giornata di contrattazione di domani dovrebbe aprire in ribasso ma poi chiudere sui massimi di giornata.

Come al solito si procederà per step.