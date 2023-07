Vene varicose ed estate: le cose da evitare per chi soffre di questo problema 

Per chi soffre di vene varicose, il periodo estivo è quello in cui bisogna fare attenzione. Alcune raccomandazioni possono aiutare a vivere l’estate in modo sereno. Per fare questo la prima cosa è evitare alcuni comportamenti da chi soffre di questo problema.

Le vene varicose non sono tanto un inestetismo ma si tratta di una patologia vera e propria, che interessa il sistema circolatorio. Se compaiono è sempre bene rivolgersi ad un medico in modo da poter capire il motivo della comparsa.

Perché compaiono

Il problema delle vene varicose riguarda il sistema circolatorio del sangue. Tuttavia come dice la parola stessa non interessa le arterie, quanto piuttosto le vene. Sono proprio queste interessate al fenomeno delle varici. In genere si formano nella parte bassa delle gambe, perché evidenziano la difficoltà del sangue a ritornare verso il cuore.

Le pareti e le valvole delle vene non riescono a funzionare bene, per cui si crea un ristagno all’interno di esse. Tutto ciò comporta la comparsa delle vene varicose chiamate anche varici.

In genere la comparsa delle vene varicose è legata anche all’età. Ma potrebbe esserci anche un legame con l’ereditarietà, una storia comune con le generazioni passate della famiglia. A facilitare la comparsa delle vene varicose c’è anche una vita sedentaria, la presenza di sovrappeso che affatica gli arti inferiori. Anche degli stili di vita sedentari legati soprattutto al lavoro che si svolge e che costringe a passare molto tempo seduti o in piedi. Ci sono poi delle cause particolari e che riguardano le donne come durante la gravidanza.

Consigli generali

In generale per chi soffre di questo problema è importante poter svolgere dell’esercizio fisico in modo abituale. Fare delle camminate di mezz’ora almeno e possibilmente a passo sostenuto. Tenere sotto controllo il proprio peso, per rimettersi in forma. Evitare di mangiare troppo salato e nell’alimentazione prediligere le fibre delle verdure. Inoltre non stare molto tempo seduti oppure in piedi in modo consecutivo. Purtroppo alcuni lavori costringono ad una posizione seduta o eretta per molte ore.

Anche quando si dorme di notte, conviene sollevare il materasso di 10 cm. in questo modo si favorisce il ritorno del sangue al cuore. Oltre a questi consigli comuni, ci sono anche quelli legati alla stagionalità, come l’estate.

Vene varicose ed estate: le cose da evitare col caldo

D’estate capita di andare al mare e a volte si ha paura di esporsi pensando che il sole possa avere effetti negativi sulle varici. Ciò che bisogna evitare, però, è di esporsi alle radiazioni solari durante le ore più calde del giorno. È un consiglio che vale anche per chi non ha il problema delle varici.

In effetti il calore accentua il problema delle vene varicose, e bisogna fare attenzione anche d’inverno in questo senso. Meglio evitare di stare incollati al camino per riscaldarsi, e lo stesso vale per le stufe oppure per i termosifoni.

A mare, per evitare che il sole ci scotti troppo, utilizziamo delle creme solari che proteggano adeguatamente la pelle. Si può anche passeggiare sul bagnasciuga, con i piedi che carezzano l’acqua. Non dimentichiamo di bere acqua d’estate, per idratare convenientemente l’organismo. Così, vene varicose ed estate: le cose da evitare ci aiutano, come alcuni rimedi.

Alcuni rimedi naturali contro le varici

Alcuni rimedi contro le vene varicose ci vengono dalla natura. Questa ci dona alcune erbe che aiutano contro le varici. Fra queste l’ippocastano, la centella asiatica, la ruta, il ginko biloba e la vite rossa, che sono tutti ricchi di flavonoidi.

Si tratta di piccoli accorgimenti che richiedono in ogni caso la visita da uno specialista. Lo specialista delle vene varicose è l’angiologo o il flebologo.