Vendite dimezzate e prospettive incerte: fin dove potrà scendere Autogrill?

È questa la domanda che si pongono gli investitori dopo la pubblicazione dei dati del primo semestre. Un vero è proprio bollettino di guerra che si può riassumere nei seguenti punti:

la società ha riportato una flessione del 52,7% nelle vendite a parità di perimetro del primo semestre;

nel mese di giugno le vendite sono diminuite di circa l’80%;

nel primo semestre le perdite di esercizio al netto delle componenti straordinarie risultano pari a 297 milioni.

Le prospettive, poi, non sono rosee visto il protrarsi della pandemia da covid-19. Viste le vendite dimezzate e prospettive incerte: fin dove potrà scendere Autogrill?

Intanto secondo le raccomandazioni degli analisti il titolo è Hold, mantenere, anche se il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul titolo Autogrill

Il titolo Autogrill ( MIL:AGL) ) ha chiuso la seduta del 30 luglio a quota 4,284€ in ribasso del 3,3% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Sul giornaliero le quotazioni si trovano a un bivio molto importante. Hanno raggiunto, infatti, il supporto chiave in area 4,2374€ (I° obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe favorire un rimbalzo fino in area 4,5758€, ma per parlare di inversione bisognerà attendere chiusure superiori a 4,7867€.

Non bisogna, poi, trascurare il fatto che la tendenza in corso sui time frame superiori è ribassista, per cui la prudenza è d’obbligo soprattutto in presenza di rimbalzi.

Qualora si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale le quotazioni si stanno avvicinando a un supporto chiave in area 4,1246€ (II° obiettivo di prezzo). Anche in questo caso la tenuta dei supporti potrebbe favorire quanto meno un rimbalzo.

In caso di rottura ribassista, invece, le quotazioni si dirigerebbero in area 3,0653€ (III° obiettivo di prezzo) dove si potrebbe tornare compratori.

Time frame mensile

La tendenza di lungo è ribassista e solo una chiusura mensile superiore a 5,2118€ potrebbe far invertire al rialzo la tendenza sul mensile. Fino a quando non si verificherà questa condizioni ci sono sempre i rischi di una discesa fino in area 3,4€.

