Vendere euro contro dollaro potrebbe essere la strategia vincente nel breve periodo

Vendere euro (FXEURUSD) contro dollaro potrebbe essere la strategia vincente nel breve periodo?

Settimana scorsa scrivevamo di come la moneta unica avesse fallito per un pelo il break rialzista (L’ euro manca il colpo del KO contro il dollaro) e, come da attese, la settimana appena conclusasi ha visto crescere la tendenza a vendere euro contro dollaro tanto da far arrivare le quotazioni su supporto molto importanti.

Analisi sul time frame giornaliero

Come fatto notare nelle settimane precedenti, la rottura del trading range indicato dal rettangolo verde ha fatto esplodere al rialzo le quotazioni dell’euro. Tuttavia il raggiungimento di area 1,135, dove è collocato il II° obiettivo di prezzo ha provocato un brusco ritracciamento delle quotazioni.

A questo punto il livello chiave si trova in area 1,116/1,117. Qualora le prossime sedute dovessero chiudere sotto questi livelli potremmo assistere a un’accelerazione ribassista verso area 1,092. In caso contrario ci sarebbe un nuovo attacco alla resistenza in area 1,135. La rottura di questa area in chiusura di giornata farebbe scattare le quotazioni fino in area 1,1642 (III° obiettivo di prezzo).

Analisi sul time frame settimanale

Settimana scorsa scrivevamo

Dopo che la settimana scorsa era stata tutta al rialzo, quella appena conclusasi ha visto materializzarsi un segnale ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 1,1353 ha provocato un ritracciamento delle quotazioni. Anche sul settimanale, quindi, ci sono i presupposti per un ritracciamento che potrebbe portare le quotazioni in area 1,10795. Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,0911 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Nulla da aggiungere se non che tutto è andato secondo le previsioni (nuovo tentativo di rottura al rialzo fallito con conseguente ritracciamento) e che per settimana prossima va monitorato il supporto in area 1,10795€

Conclusione

La tendenza in corso è rialzista, ma, come da previsioni, la settimana appena conclusasi ha visto concretizzarsi l’atteso ritracciamento. La prossima settimana, quindi, sarà decisiva per capire il futuro della moneta unica. La tenuta dei supporti, quindi, favorirebbe la ripartenza al rialzo, In caso contrario si tornerebbe verso la parità.