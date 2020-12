Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi decide di mettere il proprio immobile sul mercato ha una priorità: vendere casa rapidamente ma al prezzo più alto possibile. In questo articolo, riveleremo alcuni semplici accorgimenti per riuscire in questo intento. E anche se non si deve vendere casa adesso, questi suggerimenti potrebbe essere utili in futuro.

In un articolo precedente (lo potete leggere qui), avevamo evidenziato come l’acquisto di una casa sia per molti una scelta d’impulso. Ebbene, sfruttando questa caratteristica, si può influenzare positivamente una persona affinché rimanga favorevolmente colpita dal nostro appartamento.

Effetto wow

Ma prima di addentrarci in questi piccoli trucchi, la prima cosa da fare quando si vende casa è avere tutto in regola e i documenti legali pronti. Mappa catastale, certificazione energetica, ricevuta pagamenti condominiali, ecc.

Fatto questo, si deve passare in rassegna l’appartamento e sistemare tutto quanto non funziona. Difetti estetici e problemi alla porta d’ingresso, lampadine bruciate, finestre rotte, serrande difettose, porte sciupate. Tutto ciò che attiene all’immobile deve essere riparato per presentarsi al meglio. E questo vale soprattutto per i muri. E’ consigliabile una rinfrescata. Per strappare una cifra più alta, vale la pena investire 100 euro a stanza per un imbiancatura. E’ quello che si chiama effetto “wow”. Ovvero chi entra deve vedere la casa ed esclamare: wow, che bella!

Effetto spersonalizzazione

Chi entra in un appartamento lo deve già vedere come suo, ci si deve vedere dentro, immaginare già di viverci. In realtà è il pensiero che fanno tutti quando visitano una casa. In genere nei primi 5 minuti si decide se piace o no. E lo si fa in base alle sensazioni. Se chi la visita si sente “a casa”, allora l’obiettivo della vendita è a buon punto.

Ma come si fa a fare sentire un estraneo a casa? Spersonalizzando i locali. Ovvero levando tutto ciò che può richiamare alla mente l’attuale proprietario. Come foto, soprammobili, vestiti in giro per casa. Ad ogni visita l’appartamento deve essere pulito, lindo, attraente e favorire al visitatore l’immagine di vedersi già dentro.

In conclusione

Per vendere casa rapidamente ma al prezzo più alto possibile, la si deve preparare al meglio per la visita. E’ un come prepararsi per un appuntamento importante. Ci si lava, si cura l’aspetto, si sceglie il vestito migliore. Se si adotta lo stesso atteggiamento per la casa, la vendita sarà sicura e al prezzo migliore possibile.