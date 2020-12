Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I soufflé sono dei piatti tanto buoni quanto difficili da preparare. Un po’ per la composizione del piatto, un po’ per la cottura in forno, chiunque si è destreggiato con questa preparazione e ne è uscito o vittorioso o perdente. Il velocissimo soufflé di formaggio per stupire ospiti inattesi però è il binomio perfetto per avere una cena ricercata eppure molto semplice, come i formaggi che compongono questo soufflé. Si consiglia la preparazione in cocotte singole, per rendere ogni piatto unico a modo suo e di facile servizio al tavolo. Vediamo come preparare il velocissimo soufflé di formaggio per stupire ospiti inattesi.

Ingredienti

200 gr di groviera;

3 uova;

4 cucchiai di parmigiano già grattugiato;

olio;

sale;

500 ml di latte;

50 gr di farina;

50 gr di burro;

noce moscata;

Procedimento

Preparare innanzitutto la besciamella. Scaldare il latte finché non raggiungerà quasi il punto di ebollizione. Sciogliere il burro in un pentolino e aggiungervi la farina per ottenere il fondo della besciamella.

Aggiungere quindi il latte a filo e far bollire per addensare il tutto. Salare e mettere la noce moscata per insaporire. Aggiungere quindi il timo e levare dal fuoco. Una volta tolto dal fuoco, aggiungere il parmigiano e la groviera grattugiata, i tuorli delle uova, il sale e le chiare montate a neve fermissima.

Prendere delle cocotte e ungerle con un filo d’olio e infarinarle un poco. Versarvi il composto così ottenuto. Accendere il forno a 180° modalità ventilata e infornare le cocotte nella parte bassa del forno. Cuocere per circa una mezz’ora, stando bene attenti che il soufflé non si sgonfi durante le varie fasi della cottura. Quando i soufflé saranno cotti, sfornarli e aspettare qualche minuto perché si rassodino e siano pronti per essere serviti ai nostri ospiti. Si possono accompagnare a un’insalata molto semplice, condita con solo olio e un po’ di aceto.