Semplicemente squisita, golosa e cremosissima, la parmigiana di melanzane piace proprio a tutti.

Un gusto inconfondibile e un profumo che riesce ad inebriare amici e parenti in un lampo.

Insomma, un piatto semplice ma dal successo assicurato. Moltissime le versioni e le rivisitazioni di questa pietanza regina d’estate.

Per una ricetta buona da leccarsi i baffi, ecco gli ingredienti di questa parmigiana di melanzane talmente buona da sciogliersi in bocca.

Impossibile resistere a questa parmigiana, cremosa e facilissima non prevede frittura e sta spopolando.

Attenzione anche a questi errori banali che commettiamo spesso con le melanzane.

Ed ora, non ci resta che mostrare questi velocissimi trucchetti da ricordare per una parmigiana di melanzane impeccabile e a dir poco eccezionale.

Quali sono i segreti degli chef?

Per portare in tavola una parmigiana speciale e ricca di gusto, ecco a cosa dobbiamo fare attenzione.

Innanzitutto, dicono gli esperti, attenzione a scegliere la tipologia di melanzane adeguate per il piatto che stiamo preparando.

Il consiglio è quello di optare per melanzane abbastanza grandi da cui poter ricavare fette larghe. In questo modo la composizione della parmigiana sarà decisamente più semplice.

Per un risultato ottimale da fare invidia anche agli chef è opportuno acquistare le melanzane dell’orto e non quelle coltivate, invece, nelle serre. Il motivo? Generalmente questi alimenti in serra sono più ricchi di acqua. In questo modo si evita il rilascio di eccessiva acqua durante la cottura. Per facilitare il processo è fondamentale lasciar riposare le fette di melanzane con il sale grosso.

Quale olio usare per la frittura?

Su questo punto gli chef si dividono. Da un lato chi utilizza solamente l’olio extra vergine e dall’altro chi fa uso di olio di semi o di arachidi. Non ci sono grandi problemi sulla scelta dell’olio da utilizzare. Ciò che conta è non friggere con un olio scadente o un misto di oli diversi.

Attenzione al formaggio scelto

Non è detto che il formaggio o la mozzarella più saporita risulti la scelta migliore. Prima di introdurre i latticini nella parmigiana bisogna assicurarsi che siano ben asciutti per evitare acqua in eccesso in cottura.

Carta assorbente

Infine, mai dimenticarsi della carta assorbente. La frittura è tanto buona quanto pesante. Inoltre, così va eliminata l’acqua in eccesso va fatto lo stesso per l’olio.

Dunque, ecco i velocissimi trucchetti da ricordare per una parmigiana di melanzane impeccabile e a dir poco eccezionale.