In cucina non bisogna mai dare per scontato nulla perché, giocando con gli ingredienti, si possono fare tante cose meravigliose. Anche gli ingredienti base della pasticceria, come uova o zucchero, conoscono dei validissimi sostituti. La polpa di banana, ad esempio, è un ottimo modo di sostituire le uova in ricette dolci come muffin, plumcake e torte varie. E si tratterebbe anche di una sorta di dolcificante naturale veramente molto utile. Non resta che sperimentarne l’utilità in una delle ricette più famose di sempre, ossia i pancake. Con questa ricetta sfiziosa basteranno appena 5 minuti di cottura per preparare degli ottimi pancake con latte e banana.

Gli ingredienti per 6 porzioni

100 grammi di farina integrale (o farina d’avena);

una banana ben matura;

10 grammi di lievito in polvere per dolci;

100 millilitri di latte;

un pizzico di sale;

cannella a piacere.

Come preparare dei velocissimi pancake senza zucchero e uova o burro se usiamo il latte e questi ingredienti leggeri

I pancake sono una preparazione dolce conosciutissima, perfetti da consumare a colazione o merenda. Hanno forma circolare e si preparano veramente in pochissimi minuti. Bastano appena 5 minuti di cottura in padella e si possono servire con panna, frutta fresca come more o mirtilli o con lo sciroppo d’acero. Le varianti oggi esistenti sono tantissime, ma questa ha il pregio di non impiegare ingredienti come uova e burro. Non bisognerà neppure aggiungere lo zucchero in questa versione light. Per prepararli, iniziare sbucciando la banana e schiacciandone la polpa con l’aiuto di una forchetta. Bisognerà ottenere una purea densa ma omogenea.

Gli altri passaggi fondamentali

Grazie a questa ricetta possiamo preparare dei velocissimi pancake senza zucchero e uova o burro, ma con latte e banane. Sciogliere il lievito nel latte e aggiungere entrambi alla purea di banane appena preparata. Poi, unire anche la farina integrale (o quella d’avena) e il sale. Per rendere più sfizioso l’impasto, aggiungere la quantità desiderata di cannella in polvere. Una volta ottenuto un impasto perfettamente omogeneo, prepararsi per la cottura in padella. Bisognerà usarne una antiaderente e porla sui fornelli a fuoco medio. Per ungere la padella possiamo usare pochissimo olio d’oliva e asciugarlo con carta assorbente. Versare circa un mestolo d’impasto al centro e cuocere su un lato fino alla formazione di tante bollicine sulla superficie. Quindi, girare il pancake e cuocere per qualche altro minuto. Proseguire così per tutto l’impasto e servire ben caldi, magari accompagnati da frutta fresca di stagione.

