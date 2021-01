Ci risiamo, ennesimo pomeriggio piovoso e i bambini sono stanchi di stare davanti alla tv o ai giochi. Quale occasione migliore, dunque, per cucinare con loro e preparare una merenda salata un po’ diversa? Questi velocissimi involtini con wurstel, perfetti per una merenda salata, sono quello che ci vuole per coinvolgerli nelle varie preparazioni e farli sentire dei piccoli chef. Ovviamente le parti più difficili andranno agli adulti, come accendere il forno.

Questi velocissimi involtini con wurstel sono una buona scusa per stare insieme e passare un bel pomeriggio ai fornelli.

Vediamo come preparare i velocissimi involtini con wurstel.

Ingredienti

16 wurstel;

100 gr di salsa di pomodoro;

2 rotoli di pasta sfoglia surgelata;

1/2 bicchiere di latte;

olio d’oliva;

sale.

Velocissimi involtini con wurstel perfetti per una merenda salata

Scongelare alla perfezione la pasta sfoglia, seguendo le istruzioni riportate sul cartoncino. Accendere quindi il forno a 210°. Srotolare la pasta sfoglia e dividerlo in 4 strisce, da tagliarsi a metà. Si dovranno quindi ottenere 16 rettangoli in tutto.

Prendere i wurstel e sistemarli sul bordo di ciascun rettangolo di sfoglia. Arrotolare la pasta e spennellare il bordo con del latte, premendo bene i lembi perché si uniscano.

In una teglia da forno rivestita di carta, adagiarvi i rotolini, stando bene attenti che si appoggino sul lato sigillato con il latte. Bucare con una forchetta la superficie degli involtini e spennellarli con altro latte.

Infornare quindi gli involtini per circa 15 minuti, dovranno appena dorarsi all’esterno.

A parte, preparare la salsa di pomodoro.

In un pentolino, a fiamma molto bassa, mettervi la salsa di pomodoro con un cucchiaio d’olio e un pizzico di sale. Far cuocere questa salsa per massimo 15 minuti.

Tirare fuori dal forno gli involtini e adagiarli su di un piatto da portata.

Accanto, nel piatto di portata, mettervi un piccolo recipiente e versarvi la salsa di pomodoro simile al ketchup ottenuta.

I nostri involtini con wurstel sono dunque pronti per essere mangiati.