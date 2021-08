Organizzare un aperitivo tra amici è sempre un momento di gioia. In alcuni casi, però, può mancare l’idea giusta per preparare qualcosa di sfizioso che vada al di là del classico piatto di salumi e formaggi. Ma che, allo stesso tempo, non ci faccia perdere troppo tempo in cucina. Ecco una soluzione a questo problema, queste squisite tartellette. Si preparano in pochi minuti, sono economiche e buonissime!

Velocissime e gustose tartellette alla caprese, perfette per un aperitivo tra amici

Ecco gli ingredienti per 7 tartellette:

1 rotolo di pasta sfoglia;

10 pomodorini;

2 mozzarelle di bufala;

1 mazzetto di basilico;

3 cucchiai di Parmigiano Reggiano;

olio di oliva e origano, quanto basta;

sale e pepe, quanto basta.

Procedimento

Queste velocissime e gustose tartellette alla caprese, perfette per un aperitivo tra amici, sono talmente facili da preparare che invoglieranno a provarle con qualsiasi ingrediente. Tutto ciò che occorre è un coppapasta e il gioco e fatto.

Tagliare i pomodorini a rondelle e la mozzarella a fette. Coppare la pasta sfoglia con il coppapasta, ottenere 6 o 7 dischi di pasta. Predisporre i dischi di pasta sfoglia su di una teglia con carta corno e arricciare leggermente i bordi con le dita. Condire la base con un goccino di olio e disporvi sopra la fetta di mozzarella. Su quest’ultima adagiare qualche fogliolina di basilico e tre fettine di pomodorino e condire con un pizzico di sale e del pepe. Aggiungere un altro filino di olio e due cucchiaini di Parmigiano. Ripetere l’operazione per tutti i dischi di sfoglia.

Preriscaldare il forno ventilato a 180°. Non appena il forno sarà caldo, infornare la teglia al centro e cuocere le tartellette per 15 o 20 minuti, controllandone la cottura. Sfornare le tartellette, cospargere di origano e servire ancora calde.

Le varianti

Ovviamente, le velocissime e gustose tartellette alla caprese possono essere realizzate in molti altri modi. Le fettine di pomodorino possono essere sostituite con del prosciutto cotto. La mozzarella di bufala si può sostituire con della scamorza. In base ai propri gusti.

La versione proposta oggi è vegetariana, quindi andrà bene nel caso in cui non si conoscono le abitudini alimentari degli ospiti, ma non si vuole rischiare. Si possono, però, realizzare un po’ in base a ciò che si ha in frigo, quindi sono anche un ottimo rimedio allo spreco.

