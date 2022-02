Dopo una giornata di corsa con mille impegni e commissioni da fare, tornare a casa e trovare la cena già pronta sarebbe il sogno di molti.

Mentre, ancora, c’è chi si accontenta di fermarsi a comperare qualcosa al volo come un panino o una pizza, piuttosto che pasti già pronti al supermercato. C’è anche chi decide di dedicarsi ai fornelli nonostante la stanchezza e la noia.

A tal proposito ecco qualche idea per la preparazione di una cena veloce ma sempre ben bilanciata senza rinunciare al gusto.

Velocissime e deliziose queste 3 idee di secondi piatti da preparare in soli 10 minuti per una cena gustosa ma leggerissima

La parola perfetta per descrivere un piatto serale ottimale è leggerezza. Eh già, è importantissimo portare in tavola piatti gustosi ma leggeri, perché prima di andare a dormire non sempre la digestione è dalla nostra parte. Soprattutto considerando che dopo poco ci distenderemo e le energie che consumeremo saranno davvero ridotte e le calorie più difficili da smaltire.

Una cena pesante, inoltre, si tramuterebbe in un sonno traumatico e poco continuativo causando stanchezza e sonnolenza già prima di alzarci dal letto.

Proprio per queste ragioni e molte altre è indispensabile badare a cosa scegliamo di mettere nel nostro piatto e l’orario in cui decidiamo di sederci a tavola.

3 idee velocissime

Ecco alcune idee per una cena veloce e leggera ma senza il bisogno di rinunciare al gusto.

La prima idea che proponiamo è un piatto a base di legumi e/o verdure. Un esempio può essere la vellutata di cannellini, un secondo piatto che può essere anche considerato un piatto completo. Basterà versare i fagioli già pronti in barattolo in una padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio; aggiungere mezzo bicchiere d’acqua e lasceremo cuocere per 7 minuti. Con l’aiuto di un frullatore ridurre i fagioli in poltiglia, aromatizzare a piacere con curry, curcuma, paprika, impiattare e servire. Se si preferisce è possibile portare in tavola anche delle fette di pane tostato da imbibire nella zuppa ancora calda. In più chi non ama i legumi può portare in tavola una vellutata di verdure arricchita con una spolverata di parmigiano che renderà il piatto completo.

La seconda idea è un piatto a base di pesce, il tonno alla griglia con insalata mista. Basterà acquistare dei filetti di tonno anche surgelati e scaldare una bistecchiera. Non appena è ben calda adagiarvi sopra i filetti di pesce e lasciar cuocere all’incirca 4 minuti a lato. Intanto in una ciotola mescolare qualche pomodorino e delle foglie di insalata o rucola. Facilmente acquistabile al supermercato imbustate e già pronte all’uso. Impiattare il pesce e riempire l’altra metà del piatto con la verdura, cospargere l’intera superficie con dell’aceto balsamico. Se si preferisce aggiungere qualche spicchio di arancio o dei chicchi di melograna.

Ultima ma non per importanza

Infine un’altra alternativa sarebbe quella di portare in tavola del gustoso petto di pollo impanato e cotto in friggitrice ad aria. Basterà prendere le fettine di pollo rotolarle nel pangrattato e cuocere per 3 minuti in friggitrice ad aria.

Se preferiamo, ancora, una ricetta più sfiziosa ma perfettamente salutare possiamo optare per il pop pollo. Una ricetta semplicissima dove basterà sostituire il pan grattato con dei popcorn sbriciolati. A questo meraviglioso secondo basterà aggiungere delle verdure velocemente scottate in padella per una cena deliziosa. Velocissime e deliziose queste 3 idee per dei secondi piatti facili e da preparare in soli 10 minuti per una cena leggerissima.

