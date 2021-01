Il sapore del tofu non è il massimo. Ha una consistenza molto particolare e poche cose lo rendono saporito, per quanto lo si condisca. Eppure, ci sono ricette che lo sanno esaltare e rendere un piatto molto gustoso, come queste veloci palline di tofu al sesamo. Il sapore deciso del sesamo, infatti, dà al tofu un sapore più definito e lo rendono un ottimo antipasto per un buffet in piedi o una cena con gli amici. Le palline possono anche essere congelate e servite in un’altra occasione.

Ingredienti

400 gr di tofu al naturale;

200 gr di sesamo;

100 gr di patate;

olio d’oliva;

sale.

Veloci palline di tofu al sesamo

Per prima cosa, scoliamo il tofu e schiacciamolo bene con una forchetta. Portiamo a bollore una pentola d’acqua salata e tuffiamoci dentro le patate per lessarle.

Passato il tempo necessario, scoliamo le patate, sbucciamole e mettiamole da parte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Passiamo le patate con lo schiaccia patate e uniamole quindi al tofu, mescolando bene e salando e pepando il nostro composto. Quando avrà raggiunto la consistenza giusta, uniamo al composto metà del sesamo, l’olio d’oliva e dell’altro sale.

Quando il nostro composto sarà bene amalgamato, ricopriamolo con un foglio di pellicola e posizioniamolo nella parte bassa del frigo per permettergli di prendere gli aromi del sesamo e addensarsi molto bene.

Passata un’ora, riprendiamo il nostro composto e formiamo, con l’aiuto delle mani infarinate, tante palline quante ne vengono dal nostro impasto. Rotoliamo le palline nel sesamo rimasto e mettiamole su una leccarda da forno rivestita di carta.

Accendiamo quindi il forno a 180° in modalità statica e aspettiamo che si scaldi. Quando si sarà scaldato, inforniamo le nostre palline al tofu e aspettiamo circa 15 minuti, giusto il tempo di tostare i semi di sesamo presenti nella panatura delle polpette.

Quando i minuti saranno trascorsi, impiattiamo le nostre palline e serviamole ai nostri ospiti.