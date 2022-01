Semplici e veloci da preparare, le crepes o anche conosciute come crespelle sono delle preparazioni a base di uova, latte e farina.

Dolci e salate

Facilissime da cucinare perché necessitano soltanto di una padella rovente, si possono preparare nelle due varianti dolce e salata. Le crepes salate sono un’ottima scelta per una colazione alternativa, perfetta da consumare come primo piatto. Da farcire con gli alimenti più vari dal sugo, al pesto. A cui aggiungere la parte proteica come la salsiccia o il salmone affumicato, piuttosto che formaggi, salumi e verdure.

Sono un ottimo piatto invernale ma cambiandone la farcitura si trasformano anche in un gustoso e veloce piatto estivo, da consumare freddo. Impreziosite con gustose insalate e formaggi spalmabili sono un ottimo pranzo da portare al mare.

Le crepes dolci invece sono un’ottima idea di colazione, da farcire con creme spalmabili alla nocciola e cacao, piuttosto che con dello yogurt e del miele.

Un alimento amato da grandi e piccini per la loro bontà e la loro versatilità, che permette di soddisfare in pochi minuti anche i palati più capricciosi.

Veloci e gustosissime, ecco come preparare delle crepes salate senza uova e senza glutine per un pranzo e una cena lampo

La ricetta di oggi però è una gustosa variante delle classiche crepes. Infatti al centro del nostro impasto non troveremo più uova, latte e farina bensì il cavolfiore. Una ricetta ideale anche per gli intolleranti al glutine e al lattosio. Geniali per un pranzo in compagnia gustosissimo. Gli ingredienti del condimento potranno essere modificati in base ai gusti personali, così da ottenere una preparazione da leccarsi i baffi.

Crepes di cavolfiore

Ingredienti per 4 persone:

800 grammi di cavolfiore;

60 grammi di parmigiano reggiano;

4 albumi;

2 cucchiai di curcuma;

Sale e olio q.b.

Per il condimento:

400 grammi di broccoli;

1 spicchio di aglio;

5 fettine di provola;

Procedimento

Lavare il cavolfiore e ridurlo a pezzetti, metterlo in un frullatore e frullare. Aggiungere albume, parmigiano, curcuma, olio e sale e mescolare bene. Creare delle piccole palline e schiacciarle sulla superficie di una teglia da forno ricoperta da carta oleata. Cuocere a 180 gradi per circa 30 minuti. Completare il tutto con i broccoli precedentemente saltati in padella con olio e peperoncino, a cui aggiungere delle fettine di provola. Passare in forno per altri 5 minuti e servire.

Dunque, veloci e gustosissime, ecco come preparare delle crepes salate senza uova e senza glutine per un pranzo e una cena lampo. Una preparazione questa che ci permette di sfruttare a pieno le proprietà di un ortaggio invernale come il cavolfiore e renderlo gradevole da mangiare anche ai piccoli di casa.