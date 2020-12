La sera del 24 dicembre è la Vigilia di Natale e via che si iniziano le danze. Una vera full immersion nel cibo fatta di tre giorni. Il 25 dicembre sera tutti sappiamo cosa si mangerà, cioè gli avanzi del pranzo, alcuni nemmeno ceneranno, ma nessuno pensa al pranzo del 24.

Il pranzo del 24 non può essere pesante, perché sennò poi la sera non si mangia nulla. Ma non si può nemmeno digiunare perché bisogna essere in forza per cucinare le pietanze delle sera. Quindi cosa si mangia. Vediamo una facile e veloce ricetta per il pranzo del 24 dicembre e rimanere leggeri per la cena.

La frittata di pane e prosciutto

Per fare la frittata di pane non serve assolutamente molto tempo e non è necessario spendere chissà quanto. Visto che già si è speso tanto per la cena della Vigilia e il pranzo del 25, e mettiamoci anche il pranzo del 26. La prima cosa da fare è prendere 2 fette di pane raffermo. La ricetta è per 4 persone. Rimuovere la crosta al pane e mettere la mollica in una ciotola con 1 bicchiere scarso di latte. Ora rompere 6 uova, sbatterle e poi aggiungerle alla mollica di pane, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato, sale e pepe.

Ora bisogna mescolare fino a quando il pane non è bello morbido. Nel composto creato aggiungere dei cubetti di prosciutto o speck. Poi bisogna sciogliere un po’ di burro e due cucchiai d’olio in una padella. Aggiungere il composto e lasciare cuocere per circa 10 minuti.

Quando la parte sotto è bella cotta sarà necessario capovolgere la frittata. Si consiglia di farlo con il coperchio per evitare che questa si rompi. Una volta che anche l’altro lato è cotto la frittata di pane e prosciutto è pronta. Ecco una veloce ricetta per il pranzo del 24 dicembre e rimanere leggeri per la cena.

